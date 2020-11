Vaccinatie

In de rij voor de kaaswinkel sta ik voor een bejaarde man. Een bekende van hem komt langsgelopen, en vertelt corona te hebben gehad, hij is goed hersteld. „Gelukkig”, zegt de man achter mij. „Alleen dat vaccineren, ik weet niet. Je weet niet wat ze in je spuiten!” De voorbijganger reageert in plat Rotterdams: „Pleur jij effe lekker op met je twijfels! Je zuipt al heel je leven. Alsof jij weet waar dat spul vandaan komt! Rot toch op joh, je steekt zo’n spuit in je poot en lult er niet meer over!” Met een ferme klap op de schouder eindigt het gesprek. De voorbijganger loopt door. Ik was getuige van de beste vaccinatiecampagne tot nu toe.

