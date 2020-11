Thanksgiving aan een kleinere dis, want het virus kan ook aanschuiven

Klein. Intiem. Alleen. De klanten bij Kowalski’s supermarkt aan Hennepin Avenue in Minneapolis doen wat heel veel Amerikanen dit jaar doen voor Thanksgiving: ze schalen hun nationale feestdag af. „Vorig jaar waren we nog met z’n dertigen bij ons thuis”, zegt fotograaf Judy McHale, terwijl ze haar boodschappen in de auto zet. „Dit jaar rijden mijn man en ik met onze dochter naar ons vakantiehuisje in Wisconsin. Daar eten we met z’n drieën een kalkoentje en nemen een lang weekend vrij.”

De Covid-19-epidemie laat geen grote partijen meer toe, ook niet voor het familiefeest bij uitstek dat Thanksgiving is, elk jaar op de vierde donderdag in november. Het CDC, het Amerikaanse RIVM, heeft er speciaal richtlijnen voor uitgegeven: kom met zo min mogelijk mensen bijeen, liefst niet met gasten van buiten het eigen huishouden. Reizen wordt afgeraden. En als je toch gaat, haal dan vooral eerst een griepprik.

Straatkunstenaar @puregenius waarschuwt met deze tekening in New York voor het gevaar van coronabesmettingen tijdens Thanksgiving. Foto Angela Weiss/AFP

Het was deze week in het door de kou uitgebeten Minneapolis het favoriete kletspraatje in de taxi of bij de kassa: „Wat doe jij met Thanksgiving?” „O niks, wij blijven thuis.” Het lijkt niemand echt dwars te zitten. Dit jaar is alles toch al anders geweest, een atypische Thanksgiving kan er ook nog wel bij.

Na Halloween is de traditionele offermaaltijd het tweede familiefeest van het Amerikaanse vakantieseizoen dat onder druk van de epidemie van gedaante verandert. Het verkleed langs de deuren gaan voor snoepjes (‘trick or treat’) werd dit jaar omgebouwd tot een afhaalsysteem, waarbij mensen schalen snoep op hun stoep of balkon zetten, met een brandende kaars in een uitgeholde pompoen erbij. Kerstavond zal er waarschijnlijk ook gaan uitzien zoals Thanksgiving: kleinere tafels, minder reizen.

Jaarlijkse volksverhuizing

Er wordt vanwege de pandemie dit jaar minder gevlogen rond Thanksgiving, maar op veel luchthavens, zoals deze in Denver, is het toch veel drukker dan normaal. Foto Kevin Mohatt/Reuters

Thanksgiving betekent in de Verenigde Staten grote drukte op de wegen en in de lucht. Het feest fungeert als een jaarlijkse familiereünie, zoals Nieuwjaar in China. Vorig jaar gingen zo’n 55 miljoen Amerikanen op reis om bij familie of vrienden te zijn. Dit jaar wordt verwacht dat het aantal reizigers ten minste met 10 procent zal afnemen. Het aantal vliegreizen is zelfs meer dan gehalveerd, heel veel werden de afgelopen weken geannuleerd toen het aantal besmettingen naar een nieuw hoogtepunt steeg.

Maar dat betekent dat er het afgelopen weekend nog altijd circa 3 miljoen mensen door de Amerikaanse vliegvelden trokken – de grootste volksverhuizing sinds op 13 maart de nationale noodtoestand werd afgekondigd.

In de gezondheidszorg houden ze hun hart vast. November is de slechtste maand van het hele slechte jaar 2020. De afgelopen week waren er dagen dat meer dan 1.900 mensen stierven, aantallen die voor het laatst begin mei werden geteld toen de epidemie vooral in de dichtbevolkte steden aan de Oost- en Westkust huis hield. Nu is het virus overal, ook op het platteland van Minnesota. Massale verplaatsing betekent massale verspreiding van het virus. „Al die mensen op de vliegvelden zullen ons nog grotere problemen bezorgen dan die we nu al hebben”, zei immunoloog Anthony Fauci zondag in een tv-interview.

Gratie voor kalkoen Corn

Een dag nadat hij groen licht had gegeven voor het transitieteam van zijn opvolger Joe Biden, luidde scheidend president Donald Trump op dinsdag vanuit Washington het lange vakantieweekend in. In de tuin van het Witte Huis verleende hij de witte kalkoen Corn (Maïs) gratie, zoals de traditie wil sinds president George H.W. Bush jaarlijks één kalkoen redde van het Thanksgiving-diner. „Wat een geluksvogel.”

De Amerikaanse president Trump verleende dinsdag tijdens een ceremonie in het Witte Huis gratie aan een kalkoen met de naam Corn, een traditie die decennia terugvoert. Foto Hannah McKay/Reuters

Bij de vleesafdeling van Kowalski’s hangen foto’s van minder gelukkige kalkoenen. ‘Bestel hier die van u’, staat erbij. In de Marqt-achtige supermarkt, met een knus-Scandinavisch ingerichte kersthoek, zijn alleen biologisch geteelde dieren te koop. De kalkoenen van Schultz Organic Farm in Owatona, een uurtje ten zuiden van Minneapolis, zijn favoriet bij de klanten, zegt vlees-chef Greg Line.

Verkoopt hij minder kalkoenen dit jaar? „Integendeel, we verkopen er méér. Meer kleinere.” Vorig jaar waren het vooral exemplaren van 24 libs (bijna 11 kilo) die over de toonbank gingen. Dit jaar hebben misschien drie of vier mensen zulke joekels gekocht. De meeste klanten houden het nu bij kalkoenen van 10 libs (4,5 kilo). „In feite grote kippen”, zegt Line.

Hij viert het dit jaar alleen met zijn vrouw, zegt Line, en met een 6 kilo zware kalkoen van de Ferndale Market boerderij, die volgens het fotobijschrift elke week op een ander stuk grond zijn geweid. „We maken een paar schotels om aan vrienden te sturen.”

Ieder een eigen kip

„Twéé kippetjes”, zegt Byron Bradley op de parkeerplaats van Kowalski’s supermarkt. Echte kippen, „Cornish hens”, verduidelijkt de Afrikaans-Amerikaanse galeriehouder met geblondeerde krullen. Hij wijst met twee handen de omvang aan, centimeter of twintig. Vorig jaar hadden zijn man en hij kinderen en kleinkinderen over de vloer. Toen aten ze met z’n tienen één kalkoen. Dit jaar staan ze samen in de keuken en zitten ze met z’n tweeën aan tafel. Ieder een kip, en verder, heel traditioneel, eigengemaakte cranberrymoes, sperziebonen uit de oven en aardappelpuree.