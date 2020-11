Terwijl vader werd geïntubeerd, overleed oma in Napels

Donderdag 12 november, rond het middaguur, kreeg Ruben Leoncino in de gaten dat het helemaal fout ging. „Ik was aan het werk op kantoor”, vertelt hij, een klein accountantsbureau dat hij samen met zijn vader Domenico heeft in de buurt van Napels. „Ze zeiden dat ik meteen naar huis moest komen. Mijn vader én mijn oma.’’

De hele familie bleek positief. Leoncino waarschijnlijk als eerste, maar zijn oma en zijn vader waren echt ziek. Een week daarvoor had hij rondgereden in de buurt, om te kijken in welk ziekenhuis plaats zou kunnen zijn voor zijn oma. „Overal stonden rijen ambulances te wachten bij de Eerste Hulp, tot ze aan de beurt waren”, zegt hij. „Vreselijk.” Uiteindelijk was het gelukt voor zijn oma een bed te vinden, in de sub-intensive care .

Maar die donderdagochtend belde het ziekenhuis. Oma verslechterde ineens heel snel, maar op de intensive care was helaas geen plaats. Bereid u voor, was de boodschap.

Tegelijkertijd ging het fout met zijn vader. Die werd thuis verzorgd, met zuurstof. Die ochtend kreeg hij stevige koorts. In dat geval meteen naar het ziekenhuis, had de huisarts gezegd. „Ik had die rijen wachtende ambulances gezien, de verhalen op tv gehoord”, vertelt Leoncino. „Wie weet hoe lang we zouden moeten wachten”. Hij had op internet gezocht en gezien dat er in Mantua, zevenhonderd kilometer noordelijker, plaats was en dat Covid-patiënten er met plasmatherapie werden behandeld. „Ik vroeg aan mijn vader, ‘denk je dat je het aankunt?’ We namen de zuurstoffles en stapten in de auto. Om half vier reden we weg. Mijn vader was de hele weg aan het hoesten.”

De artsen in Mantua vonden het gekkenwerk, maar zeiden tegelijkertijd dat hij zijn vader heeft gered. Hij is vrijwel meteen geïntubeerd. Toen dat in gang was gezet, durfde de familie wel te vertellen dat oma was overleden.

Leoncino vertelt zijn verhaal via de telefoon. Hij heeft geen tijd voor een afspraak want hij staat op het punt weer naar Mantua te gaan – het gaat langzaam beter met zijn vader. Veel mensen vinden hem een held. „Dat ben ik niet”, zegt hij. „Maar ik wil dit verhaal wel vertellen, in de hoop dat het ertoe bijdraagt dat de zorg in Campanië verbetert.”

Rijen ambulances

De afgelopen weken is pijnlijk duidelijk geworden hoe hard dat nodig is. Dit najaar is alsnog gebeurd waar iedereen in het voorjaar zo bang voor was: de pandemie heeft nu ook het zuiden van Italië getroffen, waar de gezondheidszorg veel minder goed is geregeld dan in het noorden.

De afgelopen weken was het drama al te zichtbaar: ijen ambulances wachtend voor de ziekenhuizen, soms urenlang - zwaar voor de patiënten, maar ook voor het ambulancepersoneel dat soms zeven uur zweette in de beschermende pakken. Een paar patiënten overleden op de parkeerplaats van het ziekenhuis van Castellammare di Stabia – volgens lokale media stierf een positieve hartpatiënt nadat hij anderhalve dag in de ambulance had moeten wachten voordat hij bij de eerste hulp naar binnen kon. Een foto, genomen met een mobieltje, van een bejaarde dood op het toilet van het Cardarelli-ziekenhuis in Napels, het grootste van het Zuid-Italië.

Het was onvermijdelijk dat Napels en de hele regio Campanie op 15 november in lockdown gingen. In de kleurcodering die de Italiaanse regering gebruikt in één keer van geel naar rood, zonder tussenfase oranje. Dat betekent: de meeste winkels dicht, alleen op straat om boodschappen te doen of naar het werk te gaan.

Tenminste: in principe. „Kijk toch eens hoeveel mensen er op straat rondlopen”, roept Paolo Monorchio vertwijfeld uit als we elkaar treffen buiten voor het - natuurlijk gesloten – historische grand café Gambrinus. Hij is voorzitter van het regionale Rode Kruis en orthopeed. Met zijn rode jack en rode mondmasker is voor iedereen duidelijk dat hij een reden heeft om op zijn motor rond te rijden.

Gevaarlijke zondagse drukte aan de Golf van Napels, hier op 8 november Foto Alessandro Pone/LaPresse

Op piazza Plebiscito en overal op de via Chiaia en via Toledo is veel volk, ondanks de kille wind. Bij de lotto staat een rijtje mannen te wachten. Op straat gezinnen met de kinderwagen, hele families van oma tot kleinkind, giechelende vriendinnen en elkaar stompende groepjes jongens. Minder dan anders op een zondagmorgen, maar meer dan in een echte lockdown.

Overal bedelaars

De gemeentepolitie staat paraat om te controleren, de achterklep van de Fiat omhoog en de papieren in de aanslag. Maar de twee agenten houden niemand staande. En de agenten die langzaam patrouilleren in de grijs-groene auto van de Guardia di Finanza, de financiële politie, kijken vooral het vrouwelijk schoon na.

Een dag later, als de wind weg is en er een uitnodigend zonnetje schijnt, is het drukker op straat. Bedelaars, die je Gods zegen toewensen en je zalvend promoveren tot ‘professore’, zijn massaal aanwezig. De meeste rolluiken zijn naar beneden, maar bij sommige is het luik half omhoog en brandt een zwak licht. Vaste klanten weten: even aankloppen en dan gaat de deur wel van het slot.

„We doen van alles om toch nog iets te verdienen”, zegt Patrizia Marazzi. De deuren van haar kledingwinkeltje staan wijd open, maar ze heeft met een rood-wit lint de rechterkant van de zaak afgezet. „Ik mag alleen kleren voor kinderen tot veertien jaar verkopen. Je moet toch wat.” Op de voorzichtige suggestie dat er vast wel iets te regelen is, schudt ze haar hoofd. „Ik hou me aan de regels en ik werk ook niet zwart. Maar de groep zwartwerkers heeft het nu extra zwaar. We moeten ze helpen. Anders komen ze terecht in de criminaliteit.”

„Ook in dit opzicht is Napels een unieke stad’’, zegt Mario Rusciano, emeritus hoogleraar Arbeidsrecht. In zijn studio aan de riviera della Chiaia, een van boulevards aan de veelbezongen Golf van Napels, neemt hij nog een trekje van zijn donkere toscano, de karakteristieke Italiaanse sigaar, en begint dan aan een historische verhandeling over het anarchisme van de Napolitaan. Eeuwenlange overheersing, door de Fransen en de Spanjaarden, tekenen nog steeds de verhouding met de heersende macht: wantrouwen en een attitude van ik-bepaal-het-zelf-wel. Zeker als de strijd om het dagelijks brood de burgermoraal in de weg zit.

De San Severo-kerk in Napels dient tijdelijk als testlocatie. Een test kost 18 euro. Een test doneren aan iemand die er geen kan betalen kan ook. Foto Alessandro Pone/- LaPresse

Andersom doet de politie ogenschijnlijk weinig om naleving van de regels af te dwingen. „Ik heb het gevoel dat ze voorzichtig zijn. Er is veel onvrede in de stad, mensen hebben het echt moeilijk.” De burgemeester heeft zijn stad „een kruitvat’’ genoemd. „Ik denk dat de overheid een beetje schippert, om te vermijden dat het weer tot een explosie komt.” Rusciano verwijst naar een paar weken geleden. Toen zorgde een mengeling van relschoppers, winkeliers bij wie het water tot de lippen stond, extreem-rechte provocateurs en maffiose types tot een paar dagen van rellen. „Je kunt in de enorm moeilijke periode die Napels nu doormaakt, ook een té harde hand gebruiken.”

Maurizio Cappiello kan het ergens wel begrijpen. Hij is eerstehulparts in het Cardarelli. „Je merkt dat mensen mentaal moe zijn”, zegt hij aan de telefoon – voor een echte, fysieke afspraak is geen tijd. „Ze vinden het heel moeilijk om thuis opgesloten te zijn, zeker als je zoals zo velen in Napels met een boel mensen in een appartement van veertig, vijftig vierkante meter woont. Maar gelukkig merk ik dat mensen door alle problemen die we de afgelopen dagen hebben kunnen zien en horen, iets voorzichtiger zijn geworden.”

Brancards in de gang

Als je nu langs het gigantische Cardarelliziekenhuis rijdt zie je geen rij wachtende ambulances meer bij de Pronto Soccorso, de Eerste Hulp. Bij twee andere ziekenhuizen, het op een oude fabriek lijkende Cotugno en het moderne Ospedale del Mare, ook niet. Maar binnen, vertelt Cappiello, is de situatie nog steeds dramatisch, met wachtende mensen op brancards in de gang.

„We hebben de wachttijden wat kunnen verkorten, maar de druk is enorm”, zegt Cappiello. „De situatie is kritiek. Alle bedden zijn vol. Artsen en verpleegkundigen zijn oververmoeid, en we vragen ons allemaal af of het zorgsysteem het houdt.”

Cappiello en Monorchio van het Rode Kruis geven een vrijwel identieke analyse. De speciale interventie-eenheden die moeten helpen mensen thuis uit te laten zieken, kunnen het werk niet aan. Hetzelfde geldt voor de huisartsen. Er is een groot tekort aan de zuurstofflessen die nodig zijn om veel-Covid patiënten thuis te houden. Dit alles leidt ertoe dat ook Covid-patiënten voor wie dat niet nodig zou zijn, naar de eerste hulp gaan.

„We hebben aparte routes gemaakt voor Covid en non-Covid, maar als het zo enorm druk is als nu, werkt dat niet’’, zegt Cappiello. „We moeten alle ruimtes die we hebben gebruiken.” Daardoor zijn ook, naar zijn schatting, 1.500 artsen en verpleegkundigen in de regio besmet – afgelopen week alleen al overleden vijf artsen.

Soms zijn er snel bedden bijgebouwd. Op binnenplaatsen van het Cardarelliziekenhuis zijn zowel het leger als het Rode Kruis tenten aan het bouwen met extra bedden. Bij het Ospedale del Mare zijn mobiele noodhospitaals geplaatst. Maar de helft daarvan staat leeg, een kamer wordt gebruikt als opslag voor beademingsapparaten.

Gebrekkige planning? „Eerder een schrijnend gebrek aan personeel’’, zegt Cappiello. „Er zijn sinds het voorjaar wel meer artsen en verpleegkundigen aangenomen, maar nog steeds zijn er grote tekorten.’’ Vlak voor het lokale journaal worden afgestudeerde artsen in een reclamespotje opgeroepen om zich aan te melden voor een baan in het ziekenhuis. De animo is niet groot. „We hebben om te beginnen te weinig specialisten. Er zijn nu urologen en plastisch chirurgen die de sub-intensieve zorg doen voor Covid-patiënten. Bovendien zijn de contracten die nu worden aangeboden slecht betaald, en zonder verzekering als er iets mis gaat. Er is wel interesse, maar veel mensen zien er uiteindelijk van af.”

Tekort aan zuurstofflessen

Er is ook een tekort aan materiaal, zoals beschermende kleding. Een acuut probleem is zuurstof. Er is een enorm tekort aan zuurstofflessen. Duikclubs hebben hun hulp al aangeboden. „Een mooi gebaar, maar lang niet genoeg”, zegt Monorchio. „Probleem is dat veel mensen die thuis zuurstof nodig hebben gehad, de flessen naderhand niet terugbrengen naar de apotheek, uit angst dat ze die zelf of iemand van hun familie weer nodig hebben.” Hij vertelt dat het Rode Kruis een klacht heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie over de illegale markt voor zuurstofflessen die nu is ontstaan. En nog een klacht: over de nieuwe particuliere ambulancediensten die ineens ontstaan. „Mensen die niet zijn opgeleid om met patiënten om te gaan, die dan zonder vergunning een schijncoöperatie oprichten en exorbitante prijzen vragen voor een ritje naar het ziekenhuis. Vijfhonderd euro, honderd euro extra als ze bij de Eerste Hulp moeten wachten. Contant natuurlijk. Ik weet niet of de georganiseerde misdaad dit doet, maar het zijn wel mensen met een maffiose mentaliteit. En het is niet ingewikkeld: via internet kan je voor tienduizend euro een ambulance kopen.”

Hoe is Napels zo in de problemen gekomen? Iedereen legt een verband met een zware bezuinigingen op de zorg van de afgelopen jaren. In 2009 werd de gezondheidszorg in de regio Campanië onder curatele gesteld door de overheid omdat de uitgaven de pan uitliepen. Mede doordat de georganiseerde misdaad zich erin had genesteld, waren de kosten hoger dan in andere regio’s. Tien jaar lang heeft dat geduurd, en in die periode is fors geschrapt in bedden en personeel. Iedereen die je spreekt zegt dat Napels daar nu de prijs voor betaalt.

Symbool voor de Covid-nachtmerrie waar de stad middenin zit, is de lijdensweg van Francesco Ruotolo, lid van de deelgemeenteraad van de wijk Sanità (gezondheid), hartje Napoli. In samenspraak met zijn dochter Ipazia heeft advocaat Elenia Coccia die beschreven in een publieke aanklacht. „Deze zaak is niet uniek, maar wel emblematisch voor wat er gebeurt in Napels”, licht ze toe. „We hebben deze zaak bij het Openbaar ministerie aanhangig gemaakt omdat we willen dat die een breed onderzoek doet.’’

Francesco Ruotolo wordt in oktober ziek en zijn situatie verslechtert. Als 118 wordt gebeld, het noodnummer voor de ambulance, krijgt de familie te horen dat er nog twintig mensen wachten en dat er geen plaats is in de ziekenhuizen. De ambulance komt niet. Na een derde keer bellen komt er iemand kijken, maar die beweert dat de net aangeschafte zuurstofmeter niet goed werkt. Ruotolo moet maar thuis blijven. Een paar dagen later gaat het nog slechter. Weer gebeld, en na zes uur wachten en een interventie van de carabinieri komt om middernacht een ambulance om hem naar het Cardarelli te brengen. Om twee uur ’s nachts, na een uur wachten buiten, wordt hij opgenomen. Hij blijkt ernstig ziek, maar hoe hij precies wordt behandeld, weet de familie niet: het paviljoen H waar Ruoloto ligt, is niet toegankelijk en niemand neemt de telefoon op. De enige informatie komt van wat berichtjes die Ruotolo zelf naar zijn familie stuurt. Hij schrijft dat sommige patiënten uit bed kunnen komen en naakt rondlopen, „ontdaan van iedere menselijke waardigheid”. Een voor een ziet hij ze sterven. In een van zijn laatste WhatsAppjes schrijft Ruotolo, met een verwijzing naar de grote dichter Dante: „Het lijkt alsof ik in een van de kringen van de hel terecht ben gekomen.”

Op 15 november is hij overleden.