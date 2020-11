Tegen de zwakste ploeg in de groep doet Ajax zijn plicht

In een degelijk, en soms swingend, optreden heeft Ajax een belangrijke stap gezet naar een vervolg in de Champions League. Door de 3-1 zege op Midtjylland is het verzekerd van de derde plaats in groep D. En daarmee van overwintering in Europa: de derde plek geeft recht op een vervolg in de Europa League, de eerste twee gaan door in de Champions League.

Slecht nieuws voor Ajax is dat concurrent Atalanta Bergamo met 2-0 won bij Liverpool. Daardoor wordt het een nek-aan-nek-race. Ajax (dat een beter doelsaldo heeft) en Atalanta staan nu gedeeld tweede, met twee punten achter koploper Liverpool.

Er werd dus gevoetbald, maar de voetbalwereld stond eigenlijk stil. Rouwbanden waren om de linkerschouders getrokken. Een minuut stilte werd gehouden in een toch al stil stadion. Een camera zoomde in op Ajax-linksback Nicolás Tagliafico, die als jonge speler bij de nationale ploeg van Argentinië nog onder bondscoach Maradona trainde. Hij keek schuin omhoog naar het scherm, waar een zwart-witfoto van Maradona werd getoond. Een pluisje was zichtbaar op het gras.

Op verzoek van Tagliafico en de andere Argentijnse Ajax-speler Lisandro Martínez werd tijdens de warming-up Live is life gedraaid, het levenslied van Maradona waarop hij zijn befaamde warming-up deed.

„Onze Argentijnse spelers waren geschokt”, zei Ajax-coach Erik ten Hag voor het duel in gesprek met SBS6. „Het komt binnen, valt rauw op je dak. Iemand die nog niet oud is en dan zo bij ons wegvalt. Een absolute sierraad voor het voetbal.” Hij had kort met de Argentijnen gesproken, maar veel gezegd was er niet.

Weemoed

Op de avond van een traan en weemoed, voelde Ajax - FC Midtjylland als een betekenisloze verplichting, niet geholpen door het akelig lege stadion. Maar de realiteit was dat Ajax moest winnen van Midtjylland om de hoge ambities in de Champions League kracht bij te zetten.

Zes punten moesten de twee duels tegen de nog puntloze Champions League-debutant Midtjylland opleveren. En aan die verwachting voldoet Ajax. Het won overtuigend, waar het drie weken terug met hangen en wurgen een 1-2 zege binnensleepte in Denemarken.

Ten Hag wilde dat Ajax beter spel liet zien in balbezit ten opzichte van het duel in Denemarken. Die ontwikkeling zag hij al in de wedstrijden die daarop volgden, om die reden koos hij woensdag ook voor dezelfde opstelling als zondag tegen Heracles Almelo. „Het draait”, zei Ten Hag.

Dat betekent dat hij opnieuw op ‘tien’ begon met Zakaria Labyad, een speler die de afgelopen twee jaar vrijwel onzichtbaar was in het succes van Ajax. Zijn „rendement” met assists en goals maken hem op dit moment de beste speler voor die positie zei Ten Hag. „En organisatorisch doet hij veel goede dingen, zoals het druk zetten.”

Labyads rendement kwam in de openingsfase niet tot uiting. Na een aanval over rechts van David Neres, schiet hij vrij voor doel te voorzichtig door het midden, waar hij de linkerhoek had moeten kiezen. Doelman Jesper Hansen redt ook schitterend, met beide handen vol achter de bal.

Het is in die fase dat Ajax eigenlijk al op 1-0 had moeten staan, na meerdere grote kansen. Spits Bertrand Traoré raakt de lat na een mooi technisch met binnenkant voet geplaatst schot, om nog geen minuut later wild een bal over het doel te jagen in zeer kansrijke positie. Rust en finesse ontbreekt in de afwerking.

Maar na de rust is dat al snel doorbroken: binnen vier minuten scoort Ajax twee keer. Het 18-jarige talent Ryan Gravenberch schiet fraai van een meter of twintig, beheerst en toch hard met binnenkant voet, en valt via de onderkant van de lat binnen. En kort erop stoomt Noussair Mazraoui door op rechts, na een fraai passje van Dusan Tadic, waarop de rechtsback in de korte hoek strak afwerkt.

De uitstekend spelende David Neres zorgt nog voor 3-0, met een vernietigend schot met links, lekker in de stuit genomen, na goed voorbereidend werk van de fysiek sterke Traoré. Als Ajax het in de laatste fase iets rustiger aan doet, maakt Midtjylland-aanvaller Awer Mabil via een makkelijk gegeven strafschop nog 3-1. Deceptie voor Ajax: het uitvallen van regisseur Daley Blind.

Volgende week dinsdag wacht Liverpool op Anfield. En dan, op 9 december, het naar verwachting cruciale duel thuis tegen Atalanta Bergamo. De beslissende fase in de groepsfase is aangebroken. Ajax lijkt er klaar voor.