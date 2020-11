Sopraan Roberta Alexander: ‘Zeggen dat ik als artiest onder racisme geleden heb, zou een grote leugen zijn’

Afspreken doet ze nu liever niet. Zij en haar echtgenoot, dirigent en oud-orkestmanager Siebe Riedstra, zijn als personen in de risicogroep liever maar heel voorzichtig. In de zomer kwamen de kinderen en kleinkinderen nog wel achterom, dan konden ze op afstand samen in de tuin zitten. „Maar nu is dat allemaal wat minder.” Heel veel lezen dan maar. Internetten. Lesgeven via Zoom. En wandelen, hoewel ze „die ellendige tienduizend stappen meestal toch niet haalt”.

„Fit blijven is belangrijk”, zegt Roberta Alexander, sopraan. 71 is ze nu, en als er geen corona had geheerst, dan had ze op het podium gestaan. Zoals ook in maart, toen de lockdown begon. „Ik zong in Strauss’ Salome bij La Scala in Milaan onder leiding van Riccardo Chailly”, vertelt ze. „Het overviel ons dat alles opeens stil kwam te liggen. Aanvankelijk werden de repetities gestaakt voor vier, later voor negen dagen.” Ze ging nog „even snel” naar huis. Lang verhaal kort: haar koffer staat nu nog in Milaan.

Sindsdien zong Alexander geen enkel optreden, tot vorige week: een programma met Amerikaanse muziek rondom de Amerikaanse verkiezingen bij Phion, orkest van Gelderland en Overijssel. „Het was heerlijk”, zegt ze. „Acht maanden zonder concert, dat is me in vijftig jaar nooit overkomen. Ik vind het moeilijk. Ik zing omdat ik het gevoel heb dat ik een verhaal te vertellen heb, nog steeds. Zingen vervult me. Maar alles is relatief. Stel dat deze pandemie ons dertig jaar eerder was overkomen, toen er nog geen internet was, en geen Netflix. Brrr!”

Woensdag 25 november is bekendgemaakt dat Roberta Alexander de Edison Oeuvreprijs ontvangt voor alle opnames die ze in haar lange loopbaan realiseerde. Ze kreeg het beeldje maandagochtend uitgereikt en heeft het naast haar eerste Edison (uit 1992, voor een cd met werken van Hendrik Andriessen) op het plankje onder de schoorsteen gezet. „Maar deze nieuwe is mooier”, lacht ze. „Glimmender. En hij lijkt zelfs groter, door het hogere sokkeltje.”

Voor liefhebbers van het lied bevat de discografie van Alexander parels van opnames; cd’s met liederen van Diepenbrock en Copland, bijvoorbeeld. Maar Alexander nam ook talrijke oratoria en opera’s op. Hoogtepunten? Dirigent Nikolaus Harnoncourt, nestor van de authentieke uitvoeringspraktijk, is de eerste die ze moet noemen, vindt ze. Ze nam veel Händel met hem op, maar ook Mozart (Don Giovanni met het Concertgebouworkest) en Gershwins Porgy and Bess.

„Bij Harnoncourt draaide altijd alles om de noten. Dat niet-ijdele, daar houd ik van. En de manier waarop hij dingen vertelde, uitlegde: volstrekt uniek. Eens deden we de sopraan-cantate Ino van Telemann in de Weense Musikverein. Die cantate duurt 45 minuten, maar de tijd vloog voorbij. Ik vergat het publiek, het was alsof we in onze eigen wereld waren. Met Harnoncourt waren er veel van zulke magische momenten.”

Andere hoogtepunten? „Dan noem ik zeker ook André Previn. Als dirigent vind ik hem onderschat. Die man ademde muziek, het was een feest met hem te werken. Vooral Mozarts concertaria Ch’io mi scordi di te.” Jammer genoeg is daar nou net geen opname van gemaakt. „Ik heb hier nog wel ergens een VHS-tape. Hoewel: waarschijnlijk is die al helemaal verrot.” Ze kan er hartelijk om lachen.

Roberta Alexander verhuisde in 1972 van Yellow Springs in Ohio naar Nederland. Ze was 23 en verliefd geworden op dirigent Edo de Waart. Haar ouders waren musici, ze heeft nooit iets anders overwogen dan een leven als zangeres. „Behalve heel kort een studie biologie, maar dat was alleen maar een vluchtige puberale oprisping, bedoeld om mijn ouders te choqueren.”

Het huwelijk met De Waart duurde kort, „maar daar wil echt niemand over lezen”. Omdat ze inmiddels studiolid was bij De Nederlandse Opera en dat traject nog twee jaar zou duren, bleef ze in Nederland.

Komt u nog vaak in de VS?

„Toen mijn moeder nog leefde, ging ik vier keer per jaar. Nu nog maar zelden, en zo lang Donald Trump nog in het Witte Huis zit, denk ik er niet over. Ik heb God gedankt op mijn blote knieën toen Joe Biden werd verkozen. Maar bedenk: er hebben alsnog 70 miljoen mensen op Trump gestemd. Dat baart me zorgen. Ook in het licht van racisme-issues. Ik ben opgegroeid in de jaren vijftig en zestig, de tijd van John F. Kennedy en Martin Luther King. Na het presidentschap van Barack Obama zeiden mensen dat de Verenigde Staten ‘post-racial’ zouden zijn. Nou wist ik daarvan wel dat het onzin was, maar…”

… toen kwam de moord op George Floyd.

„Precies, én het besef dat we in 65 jaar niets zijn opgeschoten. Ik herinner me nog de moord op Emmett Till, in 1955. Daarover werd door mijn ouders gefluisterd, zodat ik als kind wist dat het heel erg was. En nu gebeurt hetzelfde. Het is heel goed dat daaruit de Black Lives Matter-beweging is opgelaaid. Ook in zangerskringen leeft dat nu heel erg. Ik had de laatste maanden vele Zoom-ontmoetingen met jonge zangers die geïnteresseerd waren in zwarte zangers van vroegere generaties.”

Sophie de Lint, directeur van De Nationale Opera, maakte recent bekend dat een productie van Verdi’s ‘Otello’ opnieuw wordt gecast/gepland omdat „Otello in een hedendaagse vorm alleen maar kan in een team van kleur”. Wat vindt u daarvan?

„Daar wil ik niks over zeggen. Ik werk daar, ik geef les aan zangers van de studio. Ik vind het niet kies om openbaar hun beleid te becommentariëren.”

Maar u was wel zo’n beetje de enige zanger van kleur die al in de jaren zeventig bij DNO zong. Is het niet júíst aan u er iets van te vinden?

„Wat ik vind, is dat het heel ingewikkeld is. Elke stap die we maken in de richting van gelijkheid is een goede stap. Maar verandering gaat niet in één klap, en dat is een wezenlijk inzicht. Anderzijds: er moeten dingen aan de kaak gesteld worden.”

Zoals dat u uw droomrol, de Marschallin in Strauss’ opera ‘Der Rosenkavalier’ nooit zong, omdat uw manager vond dat dat „een witte rol” zou zijn.

„Ik heb een fantastische carrière gehad – vanaf het begin. En ik ben van nature optimistisch. Natuurlijk zijn er ook tegenslagen geweest. Ik ben ook eens gepasseerd voor een rol omdat de regisseur een „echt boerentype” zocht. Maar dat waren uitzonderingen. Zeggen dat ik als artiest onder racisme geleden heb, zou een grote leugen zijn. Ik was bezig mijn vak uit te oefenen op de beste manier die ik kon. Dát ik er stond, soms als de enige zwarte persoon in het hele theater, vond ik op zich al een statement. Een zanger die wordt gecast voor een rol mag nooit vergeten dat je het ook moet waarmaken, en dat je daarvoor keihard moet studeren. Uiteindelijk draait het om kwaliteit.”

U vindt eigenlijk dat de beste zanger de rol verdient?

„Ja! En als dat een Chinees is, dan een Chinees. En als het een Koreaan is, dan een Koreaan. En als het een Zuid-Afrikaan is, dan een Zuid-Afrikaan. Maar ik vind het wél ontzettend goed dat deze discussie nu wordt gevoerd. Jarenlang kon je er niet eens over praten.”

Wat ík opvallend vond, is dat u tussen 1985 en 2007 niet bij De Nationale Opera te beluisteren was.

„Het paste gewoon niet, denk ik. In de late jaren tachtig ben ik nog een keer gevraagd voor een Idomeneo, maar toen kon ik geen zeven weken vrij maken, en dat was dat. Het is raar hoe het soms loopt: ik woon op een kwartier rijden van DNO, maar ik reisde inderdaad altijd naar Hamburg, Wenen of New York.”

Wanneer verwacht u weer op te treden?

„Ik geef deze week masterclasses op het Vocalisten Concours in Den Bosch, daarna zou Brittens opera Peter Grimes op de Wadden komende zomer goed de eerste keer kunnen zijn. Of de rol van ‘vijfde maagd’ in Strauss’ Elektra aan de Staatsoper in Berlin, onder leiding van Daniel Barenboim in regie van Patrice Chéreau. Die voorstelling, een klassieker, heb ik zeker al negen keer gezongen in Berlijn, Barcelona, New York, Helsinki en Milaan. Bij elke herneming was het net alsof de vorige voorstelling gisteren was. Het is een van de mooiste producties die ik ooit heb gedaan. Nu hopen dat ik bij de volgende herneming ook nog stem heb.”

Hoezo? Ik hoorde u ‘Voi che sapete’ zingen in 2014. Wat me raakte: uw energie en ongeschonden geluid. Waarom zou dat nu opeens veranderen?

„Wat me parten speelt is energie. Mijn lichaam is aan het verouderen, op zijn zachtst gezegd. Maar met mijn stembehoud ben ik heel gelukkig. De verklaring is denk ik dat ik vrijwel nooit buiten mijn ‘vak’ heb gezongen. Alle zangers bereiken een punt waarop men je rijp acht ‘grote rollen’ te gaan doen: die passen dan bij je leeftijd, postuur en persoonlijke ontwikkeling. Maar als zo’n rol niet past bij je stem, krijg je problemen. Ik ben een lyrische sopraan, het is goed dat ik vaak ‘nee’ heb gezegd tegen rollen als Tosca of Leonora in Il trovatore.”

Vindt u het jammer dat u geen liedrecitals meer zingt?

„Nee, niet heel erg: zovelen kunnen dat beter. Ik vind het fijn te horen wat zangers van jongere generaties doen, en om hen te coachen. Zodat wat ik zelf heb geleerd, niet stopt bij mij. Ik ben een echte techniek-freak en soms als ik feedback geef kijkt zo’n zanger me met grote ogen aan. Dan weet ik: ha, weer iets doorgegeven! Met alleen een mooie stem red je het echt niet.”

Denkt u wel eens: was ik zelf maar weer jong?

„Haha, nee zeg, ik moet er niet aan denken! Maar als je werkt met jonge mensen, moet je ze met respect behandelen. Diva-achtige pedagogen, daar heb ik een hekel aan. Zoals mijn moeder zei: met honing vang je meer vliegen dan met azijn. Je moet jonge zangers zien te bereiken. En dat gaat niet van bovenaf.”

Dus ouder worden is eigenlijk ook wel leuk?

„Niet het verval. Wel dat je milder wordt voor jezelf. Dat je accepteert dat je niet alles weet en dat dat ook niet hoeft; Google is je beste vriend. En dat je niks meer hoeft te bewijzen, ook niet aan jezelf. Dat scheelt een hele hoop gedoe.”

Int. Vocalisten Concours Den Bosch met masterclass Roberta Alexander: 1/12 Verkadefabriek Den Bosch (besloten). Inl: ivc.nu De masterclass wordt t.z.t. geplaatst op het videokanaal van het IVC.

Sopraan Roberta Alexander (1949) is de dochter van een koordirigent en een zangeres. Ze studeerde in de VS, Londen en in Den Haag. Sinds 1972 woont ze in Nederland. Haar debuut bij De Nederlandse Opera maakte ze in 1975 met een rolletje in een Rossini-opera. In de jaren tachtig volgden belangrijke rollen in Amsterdam en aan (o.a.) de Metropolitan Opera in New York en het Royal Opera House in Londen. Alexander trad op met internationale toporkesten en werkte met alle grote dirigenten van haar tijd. Als liedzangeres maakte ze veel fraaie opnamen met pianiste Tan Crone.