Senator FVD: Baudet is geradicaliseerd en hangt complottheorieën aan

Nicki Pouw-Verweij, senator van Forum voor Democratie en nummer drie op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, stelt dat Thierry Baudet geradicaliseerd is en complottheorieën aanhangt. Dat schrijft De Telegraaf woensdagavond op basis van een brandbrief aan een aantal leden van het partijbestuur. Een ingewijde bevestigt aan NRC het bestaan van de brief.

Tijdens een partijdiner van kandidaat-Kamerleden afgelopen vrijdag zou Baudet gezegd hebben dat het coronavirus van George Soros afkomstig is. De invloed van Soros, een Amerikaans-Hongaarse miljardair en filantroop, is een terugkerend element binnen antisemitische theorieën.

Aan De Telegraaf bevestigt Pouw-Verweij de inhoud van de brief, maar ze geeft verder geen toelichting: „Ik wil niet met nog meer modder gooien dan al in deze kwestie is gedaan”. Woensdagavond bevestigde Pouw-Verweij het bestaan van het schrijven ook op NPO Radio 1, in het programma Met Het Oog Op Morgen. In het radioprogramma stelde zij over het bewuste etentje dat Baudet „een morele grens is overgegaan”.

Baudet zou volgens de brief niet willen dat leden geroyeerd worden vanwege antisemitisme, want dat zou toegeven zijn aan „de linkse media”, zou Pouw-Verweij hebben geschreven. Woensdagavond ontkende Baudet bij talkshow Beau (RTL4) dat hij die bewuste avond antisemitische en racistische uitspraken heeft gedaan: „Ik denk dat we niet verder moeten met al deze malle verwijten”.

