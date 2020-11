Schotland maakt als eerste land menstruatieproducten gratis

Schotland is het eerste land ter wereld waar menstruatieproducten zoals maandverband en tampons gratis beschikbaar worden gemaakt via apotheken, buurtcentra en jeugdverenigingen. Een wetsvoorstel van parlementariër Monica Lennon is dinsdagavond unaniem aangenomen door het Schotse parlement. Het gratis beschikbaar maken van menstruatieproducten kost het land met 5,5 miljoen inwoners jaarlijks naar schatting 24 miljoen pond (bijna 27 miljoen euro), meldt persbureau Reuters.

Lennon wilde met haar wetsvoorstel een einde maken aan „period poverty” (menstruatie-armoede), dat meisjes en vrouwen te weinig geld hebben om maandverband, tampons of menstruatiecups aan te schaffen. Lennon beschouwt menstruatieproducten als een basisbehoefte en noemt toegang belangrijk „voor de waardigheid van mensen”. De wettelijke verplichting gaat een stap verder dan het in sommige gevallen gratis maken van deze producten, zoals in de Schotse regio North Ayrshire waar tampons en maandverband al werden verstrekt in openbare gebouwen. De Schotse premier Nicola Sturgeon noemt de wet op Twitter „belangrijk beleid voor vrouwen en meisjes” en prijst Lennon voor haar initiatief.

Sinds 2018 zijn vrouwelijke hygiëneproducten op Schotse scholen en universiteiten gratis gemaakt. Uit eerder onderzoek bleek dat naar schatting 10 procent van de Britse meisjes geen toegang heeft tot deze producten. Volgens Lennon zal Schotland „niet het laatste land zijn dat een einde maakt aan menstruatie-armoede”. In Nederland kwam de kwestie vorig jaar en afgelopen maart ter sprake in de Tweede Kamer na Kamervragen van de PvdA en D66. Het kabinet liet destijds weten dat het al diverse maatregelen neemt om armoede structureel aan te pakken. „Het kabinet is van mening dat het huidige beleid voldoende mogelijkheden biedt om menstruatie-armoede en de gevolgen daarvan tegen te gaan”, schreef toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) eind vorig jaar in een Kamerbrief.