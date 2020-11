’s Werelds grootste boekuitgever nu nog groter

De wortels van de grootste uitgever ter wereld liggen op 150 kilometer van Enschede. In het Duitse Gütersloh stichtte drukker en boekbinder Carl Bertelsmann in 1835 een kleine protestantse uitgeverij. Woensdag maakte Bertelsmann – het multimediabedrijf van zijn nazaten – bekend voor 2,2 miljard dollar (1,8 miljard euro) de prestigieuze Amerikaanse uitgever Simon & Schuster over te nemen.

Bertelsmann was, met Penguin Random House in zijn bezit, reeds ’s werelds grootste uitgever. De Duitsers wilden koste wat kost ook Simon & Schuster hebben. Het overbood concurrenten zoals Rupert Murdochs News Corp (eigenaar van HarperCollins) fors om eigenaar te worden van de New Yorkse uitgeverij.

Buit voor de Duitsers

Woensdag maakten verkoper ViacomCBS en Bertelsmann gelijktijdig bekend dat de Duitsers er met de buit vandoor gaan. Zij worden eigenaar van de uitgever (814 miljoen dollar omzet) die zijn faam dankt aan auteurs als F. Scott Fitzgerald en Ernest Hemingway en tegenwoordig onder meer de boeken van John Irving, Stephen King en journalist Bob Woodward publiceert.

NewsCorp wierp eerder mededingingsbezwaren op. Met de overname van Simon & Schuster ontstaat volgens topman Robert Thomson een „behemoth of books”: een boekenkolos die een derde van de Amerikaanse boekenmarkt beheerst. Topman Thomas Rabe van Bertelsmann liet weten dat gevaar niet te zien. „We zijn goed voorbereid en zelfverzekerd, anders hadden we deze stap niet gezet”, vertelde hij de Financial Times woensdag. Wie de Amerikaanse boekenmarkt vanuit een breder perspectief benadert en kijkt naar de macht van Amazon en boeken die in eigen beheer worden uitgegeven, komt tot niet meer dan een marktaandeel van 20 procent, stelt Bertelsmann.

Ook tv en muziek

Bertelsmann hoeft zich niet in de schulden te steken voor de miljardenovername en financiert die uit eigen middelen. „Lenen is niet nodig”, meldt het bedrijf in een persbericht verwijzend naar de recente positieve bedrijfsresultaten.

Het hoofdkantoor van Bertelsmann staat nog steeds in Gütersloh, maar in niets lijkt het nog op de kleine protestantse uitgeverij van 185 jaar geleden. Bertelsmann is uitgegroeid tot een multimediaconglomeraat met een omzet van 18 miljard euro en nettowinst van 1 miljard euro. Het telt ruim 126.000 medewerkers in 50 landen.

Lees ook dit bedrijfsportret van Bertelsmann uit 1998

Bertelsmann is niet beursgenoteerd, maar in handen van de (aangetrouwde) familie Mohn en drie stichtingen waaronder de Bertelsmann Stiftung. Boeken spelen een prominente rol, maar voor de omzet is de tv-tak RTL Group (waartoe ook de Nederlandse RTL-zenders behoren) het belangrijkst. Bertelsmann bestaat verder onder meer uit muziekdivisie BMG (met artiesten als Anouk, John Legend en de Scorpions), tijdschriftentak Gruner + Jahr en dienstverlener Arvato.

Lees ook hoe Bertelsmann groot werd gemaakt door de familie Mohn

Simon & Schuster maakt naar verwachting eind 2021 volledig onderdeel uit van Bertelsmann.