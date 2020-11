PvdA haalt europarlementariër en Greenpeace-directeur naar Binnenhof

Kati Piri (41) is de hoogste binnenkomer op de PvdA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. De ervaren europarlementariër, die naam maakte als Turkije-rapporteur van het Europees Parlement, staat op plek zes op de lijst, die naar verwachting donderdag openbaar gemaakt wordt. Op plek zeven staat ook een nieuwkomer: Joris Thijssen, nu nog directeur van milieuorganisatie Greenpeace. Dat bevestigen bronnen binnen de partij.

De twee volgen op de lijst na vijf ervaren Tweede Kamerleden: lijsttrekker Lodewijk Asscher, Kamervoorzitter Khadija Arib, Lilianne Ploumen op drie, financieel woordvoerder Henk Nijboer op vier en Attje Kuiken op vijf. De Rotterdamse wethouder Barbara Kathmann staat op plek acht, net voor het zittende Kamerlid Gijs van Dijk. Hij was in 2017 met plek vijf nog de hoogste nieuwkomer op de lijst. Eerder hadden Tweede Kamerleden John Kerstens en William Moorlag al aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Na de ervaren politici kiest de PvdA met name voor verjonging: op plek tien staat de 22-jarige Habtamu de Hoop, raadslid in Súdwest-Fryslân. Hij presenteerde eerder tv-programma Het Klokhuis en geldt binnen de partij als groot talent. Ook op plek elf staat een lokaal talent: Songul Mutluer, wethouder in Zaandam. Op plek twaalf hoopt Mo Mohandis terug te keren in de Tweede Kamer. Hij zat daar al tussen 2012 en 2017 en is momenteel raadslid in Gouda. De nieuwkomers staan hoger dan het zittende Kamerlid Kirsten van der Hul, die op dertien is gezet. Op de plek onder haar staat de 22-jarige Groningse fractievoorzitter Julian Bushoff. Andere nieuwkomers zijn onder meer de 27-jarige diplomaat Kavish Bisseswar (15) en de raadsleden Charlotte Brand (Nijmegen, op 16), Sofyan Mbarki (Amsterdam, 17) en Mikal Tseggai (Den Haag, 18). De top 20 wordt gecompleteerd door Bart van Bruggen, ex-voorzitter van de Jonge Socialisten, en Christa Oosterbaan, fractievoorzitter op Terschelling.

De PvdA staat in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van een aantal opiniepeilingen, op twaalf tot zestien zetels. De concept-kandidatenlijst zal in januari op het partijcongres worden voorgelegd aan de leden, die erover mogen stemmen.