Praten met de vrolijke knabbelvisjes

Nelleke Mesic (57) is mede-eigenaar van Spa Gouda. In één van de kamertjes van dit wellnesscentrum komen niet alleen mensen in badjas en slippers, er zijn ook zo’n honderd garra rufa’s, visjes die aan je voeten knabbelen en je huid zachter maken met een enzym dat zij afscheiden. „Dat kietelt in het begin, maar het is erg relaxed”, vertelt Mesic. „We hebben ze nu al acht jaar en sommigen zijn intussen wat groter. Die knabbelen wat harder, maar we laten ze gewoon zitten.”

Ze is gehecht geraakt aan de beestjes. Ze blijven namelijk altijd vrolijk, zegt Mesic: „Als je boven het bad gaat staan en tegen ze praat, dan komen ze met z’n allen meteen naar je toe.”