Onderzoeksraad wil vaker keuring van grote publieke gebouwen

Er is te weinig aandacht voor de controle en veiligheid na de oplevering van grote publieke gebouwen als voetbalstadions, concert- en en conferentiezalen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na onderzoek naar de oorzaken van het ingestorte dak van het AZ-stadion in augustus 2019.

OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem stelt dat het ongeluk in Alkmaar niet op zichzelf staat: in de afgelopen twintig jaar zijn bij ruim zestig gebouwen gebreken aangetoond na de oplevering. Daarom adviseert de OVV aan minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) om een verplichte periodieke keuring voor grote publieke gebouwen in te stellen, nadat ze in gebruik zijn genomen. De eigenaren van het pand moeten verantwoordelijk zijn voor die keuring.

De OVV komt in Alkmaar tot vergelijkbare conclusies als eerdere onderzoeken. De instorting van het tribunedak is veroorzaakt door bezweken spanten bij vier lasverbindingen. Het ontwerp van de dakconstructie van het stadion was vooraf onvoldoende getoetst aan bouwnormen, stellen de onderzoekers. De betrokken partijen, waaronder de gemeente, waren tijdens de ontwerp- en bouwfase niet kritisch genoeg.

Bij de constructie is onvoldoende rekening gehouden met harde wind. De lassen werden dunner uitgevoerd dan aanvankelijk in het ontwerp stond, waardoor de constructie bij harde wind bezweek. Daarnaast zijn volgens de OVV lasfouten gemaakt en ontwikkelde zich roestvorming in de constructie.

Dertien jaar onopgemerkt

De eerste scheur in de bovenverbinding van het stadion ontstond waarschijnlijk al een halfjaar na de opening in 2006. Hoewel die scheur volgens onderzoekers dertien jaar goed zichtbaar was, bleef die onopgemerkt tot vorig jaar opnieuw de wind tegen het stadion aansloeg. Daar bleek de constructie niet tegen bestand, concludeerde adviesbureau Royal HaskoningDHV al eerder. De al bestaande scheur zorgde voor corrosie in de verbindingen, waardoor het dak instortte en terechtkwam op de lege tribune.

NRC reconstrueerde eerder aan de hand van brieven, faxen, bouw- en constructietekeningen dat tijdens de bouw te gehaast, wantrouwend en onnauwkeurig is gehandeld. Daardoor werden delen van het stadion afgerond zonder toestemming. Bovendien bleek dat AZ en de gemeente in het jaar dat het dak instortte een verklaring naar de KNVB stuurden waarin ze claimen de bouw van het stadion te hebben gecontroleerd. Dat is in werkelijkheid niet gebeurd.

Bij de instorting raakte niemand gewond. Het stadion was op dat moment leeg. Na het voorval week de Alkmaarse ploeg voor de eerste Europese ‘thuiswedstrijd’ uit naar de Grolsch Veste in Enschede. Daarna werd het stadion van ADO Den Haag tijdelijk de thuisbasis van AZ.

Dakloos

Eind december werd het dak in zijn geheel van het stadion gehaald, zodat de spelers en supporters snel en veilig konden terugkeren. In een dakloos en uitverkocht AZ-stadion kopte spits Myron Boadu de Alkmaarders in de laatste minuut langs concurrent Ajax.

De coronapandemie maakte na de winterstop vroegtijdig een einde aan het voetbalseizoen. Het gaf AZ tijd en gelegenheid om plannen te smeden voor een nieuw dak op het stadion. Daarvan zijn inmiddels de eerste contouren goed zichtbaar: de witte kraanspanten aan de buitenkant vormen de constructie die het nieuwe dak moeten gaan dragen.

In een reactie op de OVV-bevindingen zegt AZ-directeur Robert Eenhoorn blij te zijn het hoofdstuk te kunnen sluiten. „AZ richt zich nu vol op de toekomst, waarin behalve het nieuwe dak, uiteraard gezondheid vooropstaat.”