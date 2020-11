OM eist in hoger beroep 3,5 jaar cel voor schietincident Thialf

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep 3,5 jaar cel geëist voor een schietincident bij het Heerenveense schaatsstadion Thialf in 2017, waarbij schaatssponsor Bert Jonker gewond raakte aan zijn hand. Charles Reinier van der W. (60) werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor zware mishandeling en poging tot afpersing. Justitie eist in hoger beroep een veroordeling voor poging tot doodslag.

Jonker werd drie jaar geleden beschoten terwijl hij in zijn auto zat op de parkeerplaats bij het ijsstadion. Tegen de politie heeft hij verklaard dat Van der W., met wie hij een zakelijk conflict had, de schutter was. De ruzie was overigens niet gerelateerd aan de schaatswereld. In eerste instantie wist Van der W. te ontkomen door naar Spanje te vluchten, maar hij kon daar enkele maanden later op verzoek van de Nederlandse recherche worden aangehouden.

Hoewel het OM vijf jaar cel had geëist, viel de straf lager uit. De rechters achtten poging tot doodslag niet bewezen omdat onvoldoende was gebleken dat Van der W. die dag doelbewust schoot. Beide partijen gingen vervolgens in hoger beroep. Volgens de advocaat-generaal, de officier van justitie in hoger beroep, kan poging tot doodslag „wettig en overtuigend worden bewezen”, ondanks het feit dat er nooit een wapen is gevonden.

Zo had Van der W. volgens het OM een motief omdat Jonker hem nog geld schuldig zou zijn geweest. Verder zag justitie in zijn vlucht naar het buitenland een poging om niet gevonden te worden. Het OM acht poging tot afpersing overigens onvoldoende bewezen en vraagt het hof Van der W. daarvan vrij te spreken. Het gerechtshof in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak in de zaak.

