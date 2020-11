Meghan Markle hoopt het gesprek over miskramen op gang te brengen

We zouden de aankomende feestdagen moeten gebruiken om eens aan elkaar te vragen hoe het nu écht gaat. Dat schrijft Meghan Markle woensdag in een opiniestuk in The New York Times. Ze schreef die brief omdat ze in juli een miskraam kreeg en merkte dat dat thema taboe is. De voormalige actrice, die getrouwd is met de Britse prins Harry, hoopt door haar verhaal over het verlies van de zwangerschap te delen het gesprek hierover op gang te brengen. Ze is daarmee ook van steun voor vrouwen in Nederland, zegt voorlichtingsorganisatie Freya.

„Een kind verliezen brengt haast ondragelijk leed met zich mee, dat door velen is ervaren maar waar door weinigen over wordt gesproken”, schrijft Markle, hertogin van Sussex in de NYT. Meer dan tien procent van de zwangerschappen eindigt in een miskraam, vervolgt ze, dus veel vrouwen hebben hiermee te maken gehad. „Sommigen hebben moedig hun verhalen gedeeld. Zij hebben de deur geopend in de wetenschap dat als één iemand de waarheid spreekt, wij allen de ruimte krijgen hetzelfde te doen. We hebben gemerkt dat als iemand ons vraagt of het goed met ons gaat, en als we echt met open hart en een open geest naar het antwoord luisteren, de last van het leed wordt verlicht - voor ieder van ons.”

Taboe

„Het is fijn als je terecht kan bij mensen die er voor je zijn, maar ik denk ook dat het een taboe is”, zegt voorlichter Marjolein Grömminger van Freya. „Een op de vier vrouwen verliest in haar leven een zwangerschap. Hier zou geen taboe op moeten rusten. Wanneer mensen die zich in het publieke oog bevinden, zoals Meghan Markle, zich hierover uitspreken, kan dit aanleiding zijn om het verdriet om een miskraam te normaliseren en het onderwerp van gesprek te laten zijn.”

De reden dat Markle het zo belangrijk vindt dat mensen hun naasten vragen hoe het met ze gaat, is dat ze dat zelf als helend heeft ervaren. Daar dacht ze aan toen ze in juli haar miskraam kreeg, schrijft ze in de krant. „Terwijl ik in mijn ziekenhuisbed zat en zag hoe het hart van mijn echtgenoot brak terwijl ik de scherven van dat van mij bij elkaar probeerde te houden, zag ik in dat de enige manier waarop het herstel kan beginnen is door eerst te vragen: ‘Gaat het goed?’”

Het kan een goede vraag zijn, vindt ook Grömmiger, mits je echt open staat om te luisteren naar het antwoord en ook accepteert dat sommige vrouwen er misschien niet over willen praten. Het belangrijkste is dat je duidelijk maakt dat er ruimte is om over het verlies te spreken. „Vraag als je weet dat iemand een miskraam heeft gehad of ze erover wil praten, of liever niet.” Zo ontstaat voor die vrouw ook ruimte om op een later moment op het onderwerp terug te komen. „Pas als we oprechte interesse tonen in de ander en ruimte bieden voor een écht gesprek (zonder waardeoordeel of vergoelijkende opmerkingen), dan kunnen we elkaar tot steun zijn en verder helpen.”