Loonverschil mannen en vrouwen tussen 2016 en 2018 niet gedaald

De loonkloof tussen mannen en vrouwen werd tussen 2016 en 2018 niet verder gedicht. In 2016 verdienden vrouwen gemiddeld een lager uurloon dan mannen, en twee jaar later bleek dit nog steeds het geval. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Monitor Loonverschillen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die om de twee jaar verschijnt.

Bij de overheid verdienden vrouwen twee jaar geleden gemiddeld 26 euro, waar mannen 28 euro kregen. In het bedrijfsleven kregen vrouwen een uurloon van gemiddeld 18 euro, tegenover 22 euro voor mannelijke beroepsgenoten.

Om de verschillen in uurloon goed te kunnen vergelijken, werd een correctie uitgevoerd op onder meer ervaring en functie- en onderwijsniveau. Ook na die correctie bleef een verschil bestaan tussen het salaris van mannen en vrouwen: in 2018 was dit in het bedrijfsleven 7 procent en bij de overheid 4 procent. Bij de overheid werd het loonverschil tussen 2016 en 2018 wel iets kleiner: van 5 naar 4 procent.

Aandeel vrouwelijke leidinggevenden iets toegenomen

Bij de overheid kregen jonge vrouwen relatief een hoger uurloon, wat volgens het CBS samenhangt met hun opleidingsniveau. In het bedrijfsleven kregen mannen ouder dan 30 jaar juist een hoger uurloon dan vrouwen in deze leeftijdsgroep. Het CBS stelt dat op basis van deze cijfers geen conclusies over loondiscriminatie getrokken kunnen worden. In het onderzoek werd namelijk geen rekening gehouden met bijvoorbeeld bonussen. Volgens het statistiekbureau nemen de loonverschillen tussen en mannen en vrouwen sinds 2008 gestaag af.

Verder concludeert het CBS dat het aandeel vrouwelijke leidinggevenden in 2018 in beide sectoren licht was toegenomen. In het bedrijfsleven werd twee jaar geleden 34 procent van de leidinggevende functies bekleed door een vrouw, bij de overheid was dit 40 procent.