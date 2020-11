Veelgehoorde uitdrukking deze week: licht aan het einde van de tunnel. Immers, dat begint te gloren vanwege de coronavaccins. Een en ander riep de vraag op sinds wanneer we die uitdrukking gebruiken. Iemand schreef: „Licht kennen we volgens Genesis sinds God de wereld schiep, tunnels zijn er ook al eeuwen, maar wanneer kwamen deze begrippen samen?”

Daarvoor moeten we naar het Engels, want het gaat hier om een vertaling van light at the end of the tunnel. De Britten kennen deze zegswijze sinds het eind van de negentiende eeuw. Aanvankelijk meestal met daylight, inmiddels vaker met light.

De vroegste Nederlandse vindplaats dateert bij mijn weten van 27 april 1948. Ernest Bevin, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zei toen over het Marshallplan, aldus de Arnhemsche Courant: „Ik kan het licht aan het einde van de tunnel zien. Het is maar de vraag, of wij spoedig dóór de tunnel zullen komen.” Kop boven dit bericht: „Bevin ziet ’t licht aan het eind van de tunnel.” Overigens brachten sommige andere kranten dit bericht onder de kop: „Bevin en de donkere tunnel.”

Friend of Dorothy. In de Netflix-serie The Crown zegt koningin Elizabeth op een gegeven moment tegen haar zus Margaret: „He is also a friend of Dorothy.” Margaret heeft een oogje laten vallen op een homoseksuele man – iets wat haar eerder overkwam. Nederlandse ondertiteling: „Ook weer een je-weet-wel.”

Voor mij was die Engelse uitdrukking onbekend en ook op internet zijn er vragen over gesteld. Het blijkt dat friend of Dorothy ergens in de jaren veertig in de VS is ontstaan, als „gay slang”. Door te vragen of iemand een vriend van Dorothy was, kon je, zonder dat anderen dat doorhadden, informeren naar iemands seksuele geaardheid.

De precieze herkomst is onbekend, maar in een gedegen Wikipedia-artikel passeren verschillende theorieën de revue. Zeker is dat er een verband moet zijn met Dorothy, de hoofdpersoon in de kinderboeken The Wonderful Wizard of Oz (1900) en The Road to Oz (1909). In het laatstgenoemde boek zegt iemand tegen Dorothy: „You have some queer friends, Dorothy.” Waarop zij antwoordt: „The queerness doesn’t matter, so long as they’re friends” (queer betekent, zoals bekend, o.a. ‘homoseksueel’). De verfilming uit 1939 maakte Judy Garland, die Dorothy speelt, een icoon onder homoseksuelen.

Het Nederlandse nicht voor ‘homoseksuele man’ is overigens ook in homokringen ontstaan. De geheime betekenis van dit codewoord werd ontdekt tijdens de beruchte Utrechtse sodomieprocessen van 1730.

Vootbal. Een hardnekkige mythe wil dat de voetbalsport in 1879 in Nederland is geïntroduceerd door Pim Mulier. Afgelopen maandag werd dit definitief ontkracht door Jan Luitzen, die in Nijmegen promoveerde op een cultuurhistorisch onderzoek naar de introductie van cricket, voetbal en tennis in Nederland. In feite blijkt voetbal te zijn ingevoerd door Britse taaldocenten op de chique, protestantse jongenskostschool Noordhey in wat nu Leidschendam heet. Zij deden dat al in 1854. Taalkundig moesten er heel wat hobbels worden genomen. In brieven en publicaties van Noordhey-studenten duiken woorden op als footbol, vootbal en mittch (voor ‘match’). Meer in het smakelijke boek Vivat! Vivat Noorthey!.

