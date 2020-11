‘Kleine groep ‘piekbelasters’ stikstof houdt Nederland op slot’

Een kleine groep van tientallen veehouderijen rondom beschermde natuurgebieden is verantwoordelijk voor een groot deel van de stikstofneerslag. Dat schrijft onderzoeksplatform Investico dinsdag op basis van eigen berekeningen waaruit blijkt dat tientallen boerenbedrijven voor „honderden keren” meer stikstofneerslag zorgen dan woning- en wegenbouwprojecten in dezelfde regio. Volgens Investico liggen veel bouwprojecten in Nederland stil, terwijl de meeste stikstofwinst te halen valt bij veehouderijen die veel stikstofneerslag veroorzaken.

Onderlinge verschillen

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen tussen boerenbedrijven onderling groot kunnen zijn: de zogeheten piekbelasters zijn verantwoordelijk voor 61 keer meer stikstofdepositie dan een gemiddelde veehouder. Als voorbeeld geeft het onderzoeksplatform een kalkoenboer op de Veluwe, die alleen al meer stikstofneerslag in de natuur veroorzaakt dan alle automobilisten samen die overdag niet harder dan honderd kilometer per uur mogen rijden.

Ook noemt Investico een voorbeeld in Otterlo, waar de bouw van een woonwijk anderhalf jaar gedwongen stil ligt, terwijl een kalverhouder twee kilometer verder de benodigde „stikstofruimte” van het bouwproject op één dag verbruikt. Lourens Loeven, directeur van de Commissie voor milieueffectrapportage, zegt tegen het onderzoeksplatform dat grote stikstofbronnen rondom de beschermde natuur het „nagenoeg onmogelijk maken de natuurdoelen te halen”.

Vorig jaar november besloot het kabinet om de maximumsnelheid op snelwegen overdag van 130 kilometer per uur ter verlagen tot honderd. Het kabinet hoopte zo de stikstofuitstoot te verlagen, zodat er ruimte ontstond om de bouw weer op gang te brengen. Eerder tikte de Hoge Raad de overheid op de vingers omdat het te weinig deed om de stikstofneerslag te verlagen. De Commissie Remkes deed het kabinet enkele aanbevelingen, waaronder het sluiten van de agrarische topvervuilers. Kabinet en provinciebesturen willen de boeren vooralsnog niet verplicht uitkopen, maar zien meer in een vrijwillige uitkoopregeling voor agrariërs.

