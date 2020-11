Joost Eerdmans: behendige populist, wars van theater

Zijn naam kwam de afgelopen dagen bijna meteen bovendrijven als potentiële opvolger van Thierry Baudet. Zelf zegt Joost Eerdmans hier zeker voor open te staan en dat doet hij op een voor hem typerende manier: zonder heel openlijk partij te kiezen in de ruzie binnen FVD.

In het AD prees hij dinsdag FVD-senator Annabel Nanninga, de drijvende kracht achter de revolte tegen Baudet. „Ik ben echt fan van haar.” Hij liet harde aanvallen op Baudet achterwege. „Het is een enorm gat dat hij achterlaat”, zei Eerdmans dinsdag tegen EenVandaag. „Hij is een uitzonderlijk lid van onze partij, kan je wel zeggen, het eerste lid.” Het is Eerdmans ten voeten uit. Al vaker in zijn lange carrière als politicus en opiniemaker toont hij zich behendig, bijvoorbeeld in de chaotische LPF-jaren. Voor die Lijst Pim Fortuyn zat hij tussen 2002 en 2006 in de Tweede Kamer.

Waar anderen zich al snel de hoek in verven met extreme uitspraken, houdt Eerdmans zijn opties graag open. Na het mislukte politieke avontuur met EénNL in 2006 vond hij zich opnieuw uit als columnist en pr-adviseur (en later ook radiopresentator), om vervolgens via een wethouderschap in Capelle aan den IJssel uit te komen bij Leefbaar Rotterdam, waarvoor hij tussen 2014 en 2018 wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte was. Hij was in die tijd ook locoburgemeester van de havenstad. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 keerde zijn partij terug in de oppositie. Sindsdien zit hij in de gemeenteraad, als fractievoorzitter.

Chef lege dozen

In het boek Rotterdam: stad van twee snelheden uit 2018 van wijlen NRC- en AD-journalist Mark Hoogstad is de kritiek op Eerdmans vaak niet mals, ook niet binnen de eigen politieke kring. „Al toen hij bij de Lijst Pim Fortuyn zat, had ik het niet op hem. Je rook de carrièrezoeker”, zegt Dries Mosch, net als Eerdmans Fortuynist van het eerste uur en jarenlang raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Eerdmans „weet hoe hij in het nieuws moet komen”, maar valt wat betreft „kennis en kunde” tegen.

Het is geen domme jongen, hij is een politiek overlever Paul Hofstra, Directeur Rekenkamer Rotterdam

Pers en oppositie gaven hem tijdens zijn wethouderschap de bijnaam ‘chef lege dozen’, een verwijzing naar zijn volgens sommigen zeer lichte portefeuille en korte werkdagen. Niet iedereen deelde die kritiek. „Onderschat zijn tactische vernuft niet. Het is geen domme jongen, hij is een politiek overlever”, zegt Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer Rotterdam in het boek. Maar is hij ook een stemmentrekker, zoals Baudet? Wat zetelaantallen betreft is bij Leefbaar Rotterdam al jaren sprake van een dalende trend, van 17 in 2002 naar 11 nu.

Gezamenlijke campagne

Aanvankelijk schuurde Eerdmans tegen de PVV van Geert Wilders aan, maar toen die in Rotterdam een concurrent werd en Wilders hem een „enorme angsthaas en plucheplakker” noemde, verbond Eerdmans zijn politieke lot aan Baudet. In 2019 voerden de twee gezamenlijk campagne in Rotterdam voor de Provinciale Statenverkiezingen. Zijn plaatsing op de kieslijst van FVD, vorige maand, kwam dan ook niet als een grote verrassing. Hij kwam meteen op plek 4.

Lees ook: Leefbaar Rotterdam is verdeeld over de koers

Dat wil niet zeggen dat Baudet en Eerdmans dikke vrienden zijn. Daarvoor verschillen ze ook te sterk van elkaar. Inhoudelijk hebben ze duidelijke raakvlakken – anti-immigratie, anti-Europa – maar anders dan Baudet schiet Eerdmans verbaal minder snel uit de heup, schuwt hij intellectueel of theatraal taalgebruik en geldt hij uiteindelijk toch als pragmaticus.

Baudets flirt met extreme complotdenkers over het coronavirus lijkt niet aan Eerdmans besteed. En ook de extreemrechtse appjes binnen de jongerenbeweging van FVD en de lakse reactie van Baudet daarop ergeren hem. „Ik wil mijn reputatie niet te grabbel gooien door dat maar een beetje te laten zweven”, zei hij tegen EenVandaag. Of Eerdmans een lijsttrekkersverkiezing met Baudet wil aangaan, is niet duidelijk. Woensdag was Joost Eerdmans een van de weinige FVD’ers die zich muisstil hield.