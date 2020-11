Hiphoplegende Nas is terug met urgent nieuw album

Hiphopfans wereldwijd roemen Nas (47) nog altijd om dat fabuleuze debuutalbum. Illmatic is even compact als complex en even warm als poëtisch. Nas neemt de luisteraar op sublieme wijze mee naar thuisbasis Queensbridge in New York. Zijn tekstuele vaardigheden gaan perfect samen met de beats van legendarische hiphopcoryfeeën als Large Professor, DJ Premier, Q-Tip en Pete Rock. Het belang voor hiphop van het album is gigantisch. Zonder Illmatic zou het genre niet zijn wat het nu is.

„Waarschijnlijk zijn er de afgelopen twee decennia wel albums geweest met eenzelfde impact”, denkt Nas zelf. De meester van de moderne, verhalende hiphop kiest zijn woorden zorgvuldig. „Maar dan wel voor de jongere generatie. Alleen weet ik niet welke albums het zijn. De hiphopscene is nu zoveel groter, er zijn nu zóveel meer fans en dus zoveel meer meningen. Waarschijnlijk waren er drie of vier artiesten die hun eigen versie van Illmatic hebben uitgebracht. Maar ik weet simpelweg niet wie het zijn.”

Nas blikt kalm terug op zijn album uit 1994. „Het waren maar negen nummers, waarin ik héél veel verhalen vertel. Hoe ik toen leefde, vertaalde ik naar mijn muziek. Het was heel puur, heel echt. En heel respectvol naar de kunstvorm die hiphop op dat moment was. Respectvol naar mijn voorgangers in het genre, maar ook naar de mensen op straat en in de gevangenis.”

Zijn tweede album, It Was Written uit 1996, zat misschien nog wel beter in elkaar. Nas besloot commercieel aantrekkelijkere beats te gebruiken. Die pasten prachtig bij zijn hese stem en kalme voordracht. Waar zijn eerste album direct en rauw was, klonk It Was Written filmisch en af, inclusief zang, hooks en concepttracks. Hoewel die ‘moeilijke tweede’ altijd in de schaduw van Illmatic zal staan, herbergt het album onvervalste hiphopklassiekers. Neem ‘If I Ruled The World’ in samenwerking met Lauryn Hill, ‘The Message’ waarin Nas rapt over de gitaar uit ‘Shape Of My Heart’ van Sting, en de kennismaking met The Firm, de hiphopgroep die Nas vormde met collega-rappers AZ, Foxy Brown en Cormega.

Urgent

Dat collectief viel na zakelijke geschillen en een tegenvallende albumverkoop uit elkaar, maar is op het nieuwste album weer herenigd. Zelfs Dr. Dre, die destijds tekende voor de helft van de beats doet mee. Maar dat is niet het enige wat van King’s Disease Nas’ meest urgente plaat in bijna een decennium maakt. Vaak werd Nas geplaagd door externe factoren waardoor zijn platen niet aan de verwachtingen konden voldoen. In 1999 bijvoorbeeld doordat zijn nummers vroegtijdig uitlekten en hij zich moest haasten om nieuwe opnames te maken, en in 2018 doordat Kanye West – die zijn album produceerde, maar tegelijk aan nog drie andere platen werkte – te weinig tijd had. Daardoor gaat zijn discografie als een achtbaan op en neer; met hoge hoogtepunten en zowel door fans als critici slecht ontvangen albums. Op King’s Disease zijn alle beats van de jonge producer Hit-Boy (bekend van producties voor onder meer Eminem, Kanye West en Drake), en dat levert de meest coherente Nas-plaat op sinds zijn spannende coming-of-age-album Life Is Good uit 2012.

De samenwerking was een initiatief van Nas. „Ik had al eens eerder met Hit-Boy gewerkt, rond 2012. Toen namen we de song ‘Royalty’ op, die uiteindelijk Life Is Good niet heeft gehaald.” Het nummer, waarop aanvankelijk ook een refrein van Frank Ocean stond, belandde in de ijskast, tot de nu 33-jarige Hit-Boy het terugvond en Nas besloot het op zijn compilatie The Lost Tapes 2 (2019) te zetten. „Ik hoorde het terug voor het eerst sinds lange tijd, en vond het zo fris klinken dat ik besloot Hit-Boy te benaderen. Het was aanvankelijk niet het plan, maar één nieuwe track leidde naar een heel album met hem. Het was fijn om op elkaars energie te kunnen bouwen.”

Podium delen

Het zijn rare, maar mooie tijden om muziek uit te brengen, zegt Nas. „Met alles wat er dit jaar op ons afkwam, de oplaaiende rassenkwestie, de moord op George Floyd die de demonstraties ontketende terwijl we midden in een pandemie zaten…” Hij denkt even na. „We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Thuis. Ik raakte tijdens de lockdown meteen verveeld. Ik wilde niet meer schrijven, niet meer opnemen. Het was een goede tijd om het leven te overdenken en te bepalen wat écht belangrijk is. Familie en vriendschappen bijvoorbeeld.” Het was zijn nieuwe partner die hem uit de verveling wist te trekken, vertelt hij dankbaar. „Hit-Boy vond dat we zulke goede ideeën hadden, dat we het album moesten afmaken. En ik ben blij dat het gelukt is. Na een maand of twee niets doen, was hij de katalysator die ik nodig had.”

Op zijn dertiende langspeler viert Nas de zwarte gemeenschap, diens cultuur en alle muzikale genres die erdoor ontstonden. Maar hij benoemt ook de gebreken van de wereld. Van raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten tot klimaatverandering. Dat doet hij niet alleen. Hij werkt veel samen met jonge hiphopmuzikanten. „De huidige generatie gaat zo snel. Ze lanceren zichzelf van platformen als Soundcloud naar de top. Het was bijvoorbeeld te gek om met Lil Durk te werken”, blikt Nas terug. „Ik hou van zijn energie. Het is belangrijk om jonge artiesten de kans te geven om te shinen op de juiste nummers.” ‘Til The War Is Won’, waarop hij meedoet, werd door de gastbijdrage breder dan de beoogde viering van de belangrijke, zwarte vrouwen uit hun beider levens. „Zo krijgen mijn tracks een nieuwe dimensie. Ik wilde hem graag een podium bieden om zijn visie te geven op het geweld in zijn thuisstad Chicago. Zo hoor je écht waar iemand vandaan komt.”

Hoewel ‘King’s Disease’ een woordspeling lijkt op de wereldwijde virusuitbraak, was de titel er al voor de pandemie de complete aardbol in zijn greep kreeg. „Ik zie het als de ziekte van de rijke man; een hebzuchtige versie van de Amerikaanse droom die compleet in strijd is met black empowerment. Dat heb ik gebruikt als metafoor voor hoe men zich in het leven moet richten op de juiste dingen en niet moet toegeven aan negatief gedrag.”

Dat is volgens hem dan ook de remedie voor de ziekte. „Houd altijd je geest op een positieve plek. Let bijvoorbeeld op de mensen in je omgeving en probeer elke dag een betere versie van jezelf te zijn. Blijf weg van slangen, want die kunnen in allerlei vormen snel op je afkomen; of het nou mannen, vrouwen, zakenmensen of vermeende vrienden zijn. Er zijn altijd mensen die niet willen dat je het maakt en je van je doelen afhouden. Focus op dingen die je ziel energie geven.”

En zo blijkt, net als op het album, dat Nas niet smeekt om verandering door zijn omgeving maar zélf de verandering wil zijn.

