Frankrijk heft een techtaks, en riskeert zo een handelsconflict

Kort voor de verwachte regeringswissel in de Verenigde Staten dreigt een handelsconflict tussen de VS en Frankrijk, plus enkele andere Europese landen, over belastingheffing op digitale bedrijven. Na berichtgeving door zakenkrant Financial Times bevestigde de Franse regering woensdag tegenover persbureaus dat zij is begonnen met het heffen van een belasting op de omzet van techbedrijven, waaronder de Amerikaanse giganten Google, Apple, Facebook en Amazon. Eerder dit jaar zei de Amerikaanse regering dat zij in dat geval zou reageren met importheffingen op Franse producten.

Frankrijk heeft al langer het plan klaarliggen om de omzet van bedrijven uit digitale diensten met 3 procent te belasten. Het gaat om bedrijven die wereldwijd minstens 750 miljoen euro omzet halen én minstens 25 miljoen euro in Frankrijk.

Het plan was aanvankelijk bedoeld als pressiemiddel in onderhandelingen binnen de OESO, de club van industrielanden, over regels voor belastingheffing op multinationals. De OESO heeft voorstellen gedaan om grote bedrijven die digitaal opereren, belasting te laten betalen waar hun consumenten zich bevinden. Ook moet een internationaal minimumtarief gaan gelden voor winstbelasting die multinationals betalen.

De VS trokken zich in juni terug uit de gesprekken, officieel vanwege de coronacrisis, maar waarschijnlijk vooral omdat de Amerikanen vinden dat de succesvolle Amerikaanse ‘Big Tech’ het oneerlijk slachtoffer is van jaloezie van andere landen. In oktober schortte de OESO het proces op.

Wijn, kaas en luxeproducten

Dit was aanleiding voor Frankrijk om de digitaks alsnog te gaan heffen, ook al treedt in januari een andere Amerikaanse regering aan. Mogelijk reageren de VS direct met importheffingen op Franse wijn, kaas en luxe kleding en tassen. Ook Italië en Oostenrijk kunnen binnenkort worden getroffen door Amerikaanse handelssancties, zo meldde persbureau Bloomberg afgelopen weekend. In Italië is sinds dit jaar al een tarief van 3 procent van kracht, Oostenrijk rekent 5 procent. Het Verenigd Koninkrijk heft sinds dit jaar een techtaks van 2 procent. Mogelijk krijgen de Britten ook Amerikaanse sancties opgelegd, al gelden zij als bondgenoot van de regering van president Donald Trump. Dit geldt ook voor landen buiten Europa die de techsector sinds kort extra belasten, zoals India en Turkije.

Dat meerdere landen inmiddels eenzijdig digitale diensten zijn gaan belasten, toont de groeiende onvrede met de Amerikaanse obstructie van de OESO-onderhandelingen, waaraan 137 landen (ook niet-OESO-leden) meedoen. Techbedrijven – overigens niet alleen Amerikaanse – verdienen aan gebruikers in veel landen, maar betalen dikwijls winstbelasting waar hen dat het beste uitkomt. Soms zijn dat belastingparadijzen. Het EU-hoofdkantoor van Apple zit in Ierland, waar een laag vernootschapstarief geldt van 12,5 procent.

Binnen de Europese Unie bestaat ook onenigheid. Vooruitlopend op de OESO-onderhandelingen wilden de Europese Commissie en enkele landen, waaronder Frankrijk, een EU-techtaks invoeren, maar lidstaten als Nederland en Duitsland wilden eerst de OESO-gesprekken afwachten.

Daarna namen Frankrijk, Italië, Oostenrijk en oud-EU-lidstaat het VK eigen maatregelen. Ze belasten de omzet, niet de winst van techbedrijven, omdat dubbele winstbelasting internationaal-juridisch niet is toegestaan. Volgens de VS mag het belasten van omzet ook niet zomaar.

Probleem voor Yellen

De frictie over de belasting van digitale diensten is alvast een lastig dossier voor de Amerikaanse president in spe Joe Biden en de minister van Financiën die hij heeft voorgedragen, Janet Yellen. Yellens voorganger, Trumps minister Steven Mnuchin, stond pal voor de Amerikaanse techsector. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire riep Biden deze week op om „zich te scharen bij de consensus” binnen de OESO.