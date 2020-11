Familie De Mol doet aangifte om afdreiging

Talpa-oprichter John de Mol en zijn zoon Johnny hebben maandag via hun advocaat Peter Plasman aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM woensdagochtend na berichtgeving van De Telegraaf. De aangifte gaat over een poging tot afdreiging, een vorm van afpersing waarbij wordt gedreigd met smaad.

De zaak draait om een biografie die binnenkort zou uitkomen en waarin zonder toestemming privégegevens van de familie De Mol zouden staan. De familie De Mol zegt tegen de krant te zijn gechanteerd met smaad en laster door twee juridisch adviseurs van een ex-vriendin van Johnny De Mol, Shima Kaes. Deze adviseurs zouden de familie een schikking hebben voorgesteld om te voorkomen dat „aantoonbaar bewijsmateriaal” over de handelswijze van Johnny de Mol naar buiten worden gebracht. Plasman noemt dat tegenover De Telegraaf een „doorzichtige en ranzige poging de familie De Mol geld af te troggelen”.

De familie De Mol ziet de brief waarin deze schikking is voorgesteld als een poging tot afpersing. Daarbij gaat het in eerste instantie om de twee juridisch adviseurs. Advocaat Plasman heeft namens de familie geen aangifte gedaan tegen Kaes zelf, omdat onduidelijk is of zij de juridische adviseurs opdracht heeft gegeven om een schikking voor te stellen. De familie heeft het OM gevraagd over te gaan op strafvervolging. Het OM wil woensdag niet inhoudelijk ingaan op de zaak.