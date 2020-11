Een dag na zijn vrijwillig vertrek ontketent Baudet machtsstrijd

Wat is Forum voor Democratie eigenlijk? Is het een gewone partij, eentje op de rechterflank, met nationalistische ideologen en meer pragmatische politici onder één paraplu? Of is en blijft Forum het persoonlijke vehikel van Thierry Baudet, de oprichter en grote man vanaf dag één?

De vlammenzee die FVD inmiddels aan alle kanten opvreet, gaat al lang niet meer over de extreem-rechtse appjes van jonge partijleden die de afgelopen week, en ook eerder, het nieuws haalden. Het gaat ook niet meer over de rol van figuren als Freek Jansen, die als voorzitter van de FVD-jongeren en als Baudets rechterhand in de Tweede Kamer door zijn critici verantwoordelijk wordt gehouden voor het toedekken van al dat appverkeer en voor het binnenloodsen van extremistische jongeren in de hoogste regionen van de partij.

Het gaat nu om Baudet zelf. Óf hij verdwijnt volledig van het toneel, daartoe gedwongen door het partijbestuur. Óf hij weet zich vanuit de achterhoede terug te vechten, met een klein clubje medestanders en een onzeker kiezerspotentieel. Beide opties zijn mogelijk. Maar elk uitzicht op een verzoenend compromis is na de chaos van woensdag van tafel.

Het was Baudet die de lont in het kruitvat stak door woensdagmiddag in een filmpje onverwachts zijn terugkeer „in de spotlight” aan te kondigen. Hij had maandag zijn lijsttrekkerschap opgegeven en dinsdag het voorzitterschap van de partij. Nu wilde hij tóch lijsttrekker worden, via verkiezingen waarbij de leden het voor het zeggen kregen. Bij hen heeft hij binnen de partij de meeste steun, weet Baudet.

Waar kwam die tournure vandaan? In zijn eigen woorden had hij een dag eerder de „ultieme politieke verantwoordelijkheid” genomen voor de chaos waarin zijn partij was gestort. Ook toen al bagatelliseerde hij de aanleiding – de appjes, de misstanden bij de jeugdbeweging onder Jansen – als een „trial by media”, maar hij wilde ook dat „de rust zou terugkeren”.

Dat was niet gelukt, concludeerde hij in het nieuwe filmpje, opgenomen op het hoofdkantoor van de partij aan de Amsterdamse Herengracht. Baudet klonk feller dan de dagen ervoor. Hij had het over „een bitchfight” en „een poging tot karaktermoord”. Later sprak hij tegen journalisten van een „hit job”, een „ordinaire machtsstrijd”, „een coup” door mensen die zijn „geesteskind” van hem af wilden pakken.

Loopgraven steeds dieper

Zijn critici binnen de partij, die de afgelopen dagen meer steun kregen en steeds luider klonken, geloofden er niets van. Baudet was nooit uit op een terugtocht, zeggen zij. Hij was dan wel teruggetreden, hij had zich zelfs teruggetrokken uit hun appgroepen, maar hij kán geen bijrol spelen. En al waren ze door het filmpje verrast, ze waren niet verbaasd. Baudet wil zijn partij niet, nooit opgeven, weten ze.

En dus ontstond woensdag een strijd waarin de loopgraven steeds dieper werden – en breder. Tot nu toe stond Baudet tegenover een afgebakende groep critici. Met zijn aankondiging van een verkiezing, waarvoor hij zelf de digitale infrastructuur wilde verzorgen, kwam hij ook tegenover een deel van het partijbestuur te staan. Tot woensdag speelde het Forum-bestuur een bijrol: de leden waren coulant geweest, ze hadden zich niet bij de golf van kritiek aangesloten, zelfs al ergerden sommigen zich aan de gebrekkige aanpak van de JFVD door Jansen en Baudet.

Die coulance verdween na het filmpje. Drie van de vijf bestuurders waren diep verontwaardigd door het plotse optreden van Baudet. Zíj hadden nooit met een lijsttrekkersverkiezing ingestemd, terwijl zij daar als bestuur wel over gingen. Hij had aan hén beloofd terug te treden. Alleen penningmeester Olaf Ephraim, bankier en voormalig stand-upcomedian, koos onvoorwaardelijk de kant van Baudet. De vijfde bestuurder was Baudet zelf.

Waar de macht lag, was daarna totaal onduidelijk. Toen ’s middags een slotenmaker aan het Amsterdamse partijkantoor verscheen, ontkenden het bestuur, Baudet en de eigenaar van het pand allemaal dat zij erom hadden gevraagd de sloten te vervangen. Ze wezen naar elkaar.

Het was de bekroning van een middag waarin de anarchie heerste en de persverklaringen over elkaar heen buitelden. Het bestuur – lees: een krappe meerderheid van drie – liet weten dat Baudet uit het partijbestuur gezet werd. Dat konden alleen de leden beslissen, riep Baudet terug, lees de partijstatuten er maar op na. De enige optie die het bestuur had, was ook meteen de uiterste optie: Baudet zijn lidmaatschap ontnemen, wat wel kan, en hem zo in één klap uit het bestuur en de partij gooien.

En Baudet en zijn kleine groep medestanders hadden nog een wapen: zij beschikten over alle wachtwoorden tot de socialemediakanalen van Forum voor Democratie. Die wilde Baudet alleen overdragen in ruil voor de door hem gewenste leiderschapsverkiezing, zei hij, en dan met een onafhankelijke toezichthouder. Zijn persoonlijke boodschappen werden door het FVD-kanaal online gedeeld. Het partijbestuur kon er niet meer bij – en moest persberichten ‘namens de partij’ via journalisten naar buiten brengen. ’s Avonds dook Baudet overal op in de media om zijn verhaal te doen.

Zijn tegenstanders zijn inmiddels in de meerderheid. Woensdagavond sloot een gigantisch deel van de partijtop zich aan bij het bestuur. Dat neigt inmiddels naar een royement. Bovenop de oude critici – prominenten als Annabel Nanninga en Rob Roos – hebben nu ook nieuwe namen als Derk Jan Eppink, delegatieleider van FVD in het Europees Parlement, en Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek, de nummers 3 en 5 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, zich publiekelijk in dat kamp geschaard.

Maar diezelfde critici klinken ook berustend. Ze weten dat Baudet door zal vechten. Als hij daarbij zetels in de Eerste Kamer, in de Provinciale Staten of waar dan ook kwijtraakt, dan „kan hem dan echt helemaal niets schelen”, zegt een van zijn rivalen.

Baudet is de man die Forum groot maakte. En hij is, denkt hij zelf, ook de man die Forum heel klein kan maken.