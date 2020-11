Diego Maradona speelt zijn eerste WK in 1982. Het is geen succes. Titelverdediger Argentinië verliest in de openingswedstrijd van België en kan na nederlagen in de tweede ronde tegen Italië (foto) en Brazilië naar huis. Maradona krijgt nog een rode kaart na een trap in de buik van de Braziliaan João Batista.

Foto AP