Diego Maradona: hij was de beste, maar ging ten onder aan drank en drugs

Hij werd 40, hij werd 50 en een kleine maand geleden werd hij zelfs nog 60. De tweede helft van zijn leven waggelde hij als een oude, zieke man over straat. Wanneer zou ’s werelds beste voetballer aller tijden vanwege zijn kleine gestalte en groot knuffelbeergehalte ‘Pluisje’ (Pelusa) genoemd, het loodje leggen?

Het antwoord kwam woensdagmiddag. Diego Armando Maradona overleed in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires aan een hartstilstand. Een kleine maand hing zijn leven al aan een zijden draadje. Hij was opgenomen met psychische klachten, viel van een ziekenhuistrap en overleefde ternauwernood een operatie waarbij de artsen een bloedprop in zijn hersenen hadden verwijderd. Het bleek uitstel van executie.

Argentinië, de stad Napoli, de hele voetbalwereld rouwt om de dood van de goddelijke nummer 10 die op zijn zachtst gezegd niet kon omgaan met alle aandacht en verlokkingen. Hij snoof al lijntjes met zijn land- en ploeggenoot Caniggia rond het WK in 1990. ‘Snuf en Snuifje’ werden ze in De Telegraaf genoemd.

Pas op het WK van 1994, in zijn sportieve nadagen, werd hij bij een dopingcontrole ontmaskerd en geschorst. Daar gingen beelden van een hysterisch juichende doelpuntenmaker, gekke bekken trekkend ‘tegen’ de tv-camera, in een groepswedstrijd tegen Griekenland aan vooraf. Het was het begin van het einde. Als sportman, als gezond mens.

Overdosis

De aftakeling in chronologische volgorde. In 2004 werd hij in kritieke toestand opgenomen na een hartinfarct veroorzaakt door een overdosis cocaïne. Hij lag dagenlang aan de hartbewaking. Hij leed al geruime tijd daarvoor aan te hoge bloeddruk wegens overgewicht. Nadat hij uit het ziekenhuis ontslagen werd, een maagverkleining onderging en vele kilo’s was afgevallen, trad hij toe tot het bestuur van zijn oude club Boca Juniors. In 2007 moest hij wederom worden opgenomen. Na een goede periode was zijn gezondheidstoestand wederom uiterst kritiek.

Kogeltje rond was hij de afgelopen decennia, een karikatuur van de aanbeden sportman, een schim van het balverliefde jongetje uit een buitenwijk van Buenos Aires. Hij wekte medelijden toen hij de journalisten en cameramensen met een windbuks op afstand hield. Hij werkte op de lachspieren als hij weer eens in een uitpuilend trainingspak met de bal, zijn bal jongleerde. Hij maakte obscene gebaren, leidde een turbulent privéleven en flirtte met Fidel Castro. In Cuba bezocht hij in 2000 voor het eerst een afkickkliniek.

Maradona in 2005 op bezoek bij de Cubaanse president Fidel Castro in Havana. Foto EPA

Dus laten we ons Maradona vooral herinneren als het pingelmannetje dat met de bal aan een touwtje alles en iedereen voorbijliep, zijn medespelers bediende met effectvolle passes, vrije trappen schijnbaar achteloos in de kruising krulde, Napoli en Argentinië bijna in zijn eentje aan het Italiaanse én het wereldkampioenschap hielp.

En dat alles met zijn magische ‘linker’, het rechter diende als standbeen. Een showmannetje ook, dat zelfs in de warming-up de handen op elkaar kreeg. Wie herinnert zich niet zijn masterclass ‘bal hooghouden’ op de muziek van Live is life voor een UEFA-Cupwedstrijd in München? Nog een steeds een hit op YouTube.

‘Hand van God’

Natuurlijk had het straatschoffie zo zijn streken op het veld. Hij trapte wel eens na, als hij weer eens een doodschop had ontweken. En hij scoorde met zijn vuist tegen Engeland in de kwartfinale van het WK van 1986. De scheidsrechter zag het niet, NOS-commentator Theo Reitsma wel. De goal ging de geschiedenisboeken in als ‘De hand van God’. Zo had hij het zelf uitgelegd. Er werd schande van gesproken, want spelbederf.

Niet veel later soleerde en slalomde hij vanaf eigen helft op weg naar wat algemeen beschouwd wordt als het mooiste doelpunt aller tijden. In de halve finale tegen België deed hij het nog eens dunnetjes over. In de finale tegen West-Duitsland zette hij de kroon op zijn carrière. Om vier jaar later op het WK van 1990 huilend als een klein kind de troostprijs in ontvangt te nemen.

Maradona deed in Mexico ’86 wat Messi nooit gelukt is: het Argentijnse elftal aan de wereldtitel helpen. De discussie over wie van de twee de beste is, zal nooit verstommen. Maradona bleef Messi tot aan zijn dood in het openbaar plagen met diens tegenvallende prestaties in het Argentijnse elftal. Geen titel, dus niet de beste.

Met Pelé, die Brazilië aan drie wereldtitels hielp, voerde hij verbale oorlogen. Wie is de beste aller tijden? Pelé, de wandelende reclamezuil die vorige maand 80 werd, ergerde zich aan Maradona’s wangedrag. En inderdaad: hij gaf de jeugd niet het goede voorbeeld. Maar toch: hij was met de bal aan zijn voet nog genialer dan Pelé, Cruijff, Eusébio en Di Stéfano.

Zondagskind

Maradona stamde af van een arme familie in Villa Fiorito, een sloppenwijk ten zuiden van Buenos Aires, zo schreef NRC in een groot portret van de voetballer in 1997.

'Góóól!', zou zijn moeder Dona Dalma Salvadora hebben geroepen toen hij ter wereld kwam. Letterlijk een zondagskind. Haar kreet van geluk en opluchting zou in het ziekenhuis in Buenos Aires hebben geëchood. Hij groeide op met drie oudere zussen en twee jongere broers, Hugo en Eduardo, die later ook profvoetballer zouden worden.

Op tienjarige leeftijd werd hij ontdekt toen hij voetbalde bij Estrella Roja, een club bij hem in de buurt. Hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van Argentinos Juniors. Als twaalfjarige ballenjongen vermaakte hij het publiek tijdens de wedstrijden van het eerste elftal door de bal hoog te houden in de rust. Een voorbode op zijn gememoreerde Live is life-act.

Moeder Tota, afstammeling van immigranten uit het zuiden van Italië, en haar man Chitoro, een indiaan die de pampa's was ontvlucht, verhuisden van het arme noorden naar de grote stad in de hoop geluk te vinden. Ze moesten genoegen nemen met een hut in Villa Fiorito, een wijk aan de Ria Chuelo, de symbolische scheidslijn tussen arm en rijk. Hun woning was opgetrokken uit golfplaten, losse stenen en karton.

Maradona wordt in 2019 gepresenteerd als coach van de Argentijnse club Gimnasia y Esgrima. Foto Agustin Marcarian/Reuters

Lief en aandoenlijk

Diego werd als voetballer het troetelkind van de familie. Hij was zo lief en klein, hij had zulke mooie donkere krullen. Toen hij drie jaar was kreeg hij van een voetbalgekke oom een bal. Hij werd ontdekt door ene Francisco Cornejo die trainer was van de Cebollitas (de uitjes), het jeugdteam van de Argentinos Juniors. Die vond hem lief en aandoenlijk, maar meende dat de jongen te klein was om in het harde voetbalspel overeind te blijven. Hij viel in handen van een sportarts die ervaring had met het sterker en groter maken van boksers. De achtjarige Diego kreeg niet alleen vitamine-injecties, ook spierversterkende middelen.

Acht jaar was hij pas en toen al verslaafd aan aandacht. Op zaterdagochtend trad hij op in een tv-show om te jongleren met ballen, flessen en sinaasappels. En op zondagmiddag verzorgde hij in de rust van de wedstrijden van Argentinos Juniors een wervelende balshow. Het publiek scandeerde zijn naam, toen al.

In 1982 werd hij gekocht door FC Barcelona, dat ruim vijftien miljoen gulden voor hem betaalde. In een wedstrijd tegen Athletic de Bilbao werd hij op een enkel geschopt door de Baskische ‘slager’ Goikoetxea. Het zou nooit meer goed komen met die enkel. Pijnstillende injecties bleken niet toereikend. Hij zocht zijn heil in amoureuze avontuurtjes en was doodongelukkig. Hij kwijnde weg, sloot zich op in zijn dure appartement, werd eenzaam, ziek, dik en snoof zijn eerste lijntjes cocaïne.

Napolitaanse maffia

In 1984 schoot de voorzitter van Napoli hem plotseling te hulp. In Italië werd hij binnengehaald als de verlosser. De transfer was betaald door de banken van de camorra, de Napolitaanse mafia. Bij zijn entree daalde hij met een helikopter neer in stadion San Paolo en etaleerde hij ten overstaan van tachtigduizend Napolitanen zijn kunsten op een enorme vlag die op het gras lag uitgespreid. Hij werd uitgenodigd in kindertehuizen om met sinaasappels te jongleren.

Napoli werd tweemaal dankzij Maradona kampioen van Italië. In 1988 werd hij in een rechtstreeks duel onttroond door Ruud Gullit uit het rijke en dus vijandelijke Milaan. De Zwarte Tulp uit Amsterdam kende zijn plaats in de voetbalrangorde. „Hij is de allerbeste voetballer die ik ooit heb gezien.” En over de mens zei Gullit: „Maradona was een legende, maar hij werd verstikt door liefde.”

Met medewerking van Guus van Holland