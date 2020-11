Grootste Deense persbureau ligt al ruim een dag plat door hack

De systemen van het grootste Deense persbureau, Ritzau, liggen sinds dinsdagochtend plat door een „zeer professionele hackaanval”, meldt het persbureau op de eigen website. De hackers hebben een niet nader genoemd bedrag aan losgeld geëist, maar het bedrijf heeft hier geen gehoor aan gegeven. Directeur Lars Vesterløkke verwacht dat de systemen pas donderdag weer naar behoren werken.

Door de hack is een kwart van de meer dan honderd servers „beschadigd” en zijn telefoons en e-mailsystemen uitgevallen. Hierdoor kan het persbureau niet op de reguliere manier nieuws overbrengen en wordt het nu via een „noodsysteem” op een andere manier uitgezonden. Op die manier heeft de redactie volgens directeur Vesterløkke de afgelopen uren kunnen doorwerken.

De hackers zijn erin geslaagd de IT-systemen van het persbureau binnen te dringen en zo toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke gegevens. De inbreuk werd ontdekt door een technisch medewerker van Ritzau, waarna alle systemen zo snel mogelijk zijn afgesloten om erger te voorkomen. De hackers maakten volgens Berlingske gebruik van zogenoemde ransomware, waarbij een computer of bepaalde gegevens worden geblokkeerd en de verantwoordelijke losgeld eist om die blokkade op te heffen. Welke informatie precies toegankelijk was, is niet bekendgemaakt. Ook is het vooralsnog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hack.

Ritzau levert als onafhankelijk persbureau nieuws aan vrijwel alle Deense kranten en andere grote mediaorganisaties en is daarmee een spil in de landelijke nieuwsvoorziening.