Australische docente vrijgelaten in ruil voor drie Iraanse gevangenen

De Australisch-Britse academica Kylie Moore-Gilbert is woensdag door Iran vrijgelaten in ruil voor drie Iraanse gevangenen. Dat meldt de BBC op basis van Iraanse staatsmedia. Moore-Gilbert zat sinds 2018 vast in het land.

Moore-Gilbert zou uitgeruild zijn voor een Iraanse zakenman en twee Iraanse burgers die vastzaten in het buitenland. Hun namen zijn niet bekendgemaakt. In september 2018 werd Moore-Gilbert aangehouden op het vliegveld van Teheran toen ze het land wilde verlaten. Ze werd veroordeeld tot tien jaar celstraf voor spionage. Zowel zij als de Australische regering hebben de beschuldigingen ontkend. Eerdere diplomatieke pogingen om haar vrij te krijgen mislukten.

In de gevangenis zou Moore-Gilbert volgens een vriend twee jaar op de grond geslapen hebben en zat ze alleen opgesloten. Ook zou ze meermaals in hongerstaking zijn gegaan. Moore-Gilbert is docent Islamitische studies aan de universiteit van Melbourne. Ze bezocht Iran voor een conferentie.

Het gebeurt vaker dat westerlingen in Iran worden opgepakt op verdenking van spionage. Dit zou een manier kunnen zijn om westerse landen onder druk te zetten om sancties op te heffen. In maart liet Iran een Franse onderzoeker gaan in een gevangenenruil.