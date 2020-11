Aanwinst scheepjes voor Landverhuizersmuseum

Hij had een paar alerts ingesteld, zegt Wim Pijbes, initiatiefnemer van FENIX Landverhuizersmuseum in Rotterdam. En dus zat hij zaterdagavond achter zijn computer om mee te bieden op de Nautical Antique Extravaganza-veiling van Boston Harbor Auctions in Norwell, Massachusetts.

Na uren bieden had Pijbes voor 1.450 dollar plus opgeld zeven bijzondere modellen gekocht van zes schepen van de Holland-Amerika Lijn (HAL), de maatschappij waarmee drie miljoen Europeanen vanuit Rotterdam naar de ‘Nieuwe Wereld’ verhuisden. De houten bootjes zullen een plek krijgen in het Landverhuizersmuseum, dat eind 2023 in de historische Fenixloods op Katendrecht de deuren opent.

Zeven miniatuurmodellen van oceaanstomers in een 6.000 vierkante meter groot tentoonstellingscomplex, volgens Pijbes „schiet dat niet echt op”. Toch is de oud-Rijksmuseumdirecteur blij met zijn aanwinsten. De replica’s krijgen een plek in het hoekje met scheepsparafernalia. Daarvoor kocht het museum ook al een beroemd affiche van de Statendam, geschilderd door de Franse ontwerper A.M. Cassandre, en een serie luxe menukaarten van diverse HAL-schepen. Pijbes: „Het waren niet alleen armoedzaaiers die de oversteek maakten.”

De aangekochte replica’s van de Potsdam, Nieuw-Amsterdam, Rotterdam, Statendam, Veendam en Volendam zijn allemaal gemaakt door Charles King Van Riper (1893-1964). Handgemaakte, houten souvenirs die de trans-Atlantische passagiers na hun bootreis thuis op de schoorsteenmantel konden zetten. Pijbes: „Vergelijk ze met de KLM-huisjes nu.”

De circa 15.000 replica’s die Van Riper tussen 1933 en 1964 in zijn werkplaats in Martha’s Vineyard maakte, zijn uitgegroeid tot geliefde verzamelobjecten. Onder zijn verzamelaars de presidenten Franklin D. Roosevelt, een marine aficionado, en de verwoede zeiler John F. Kennedy.

Fenix Landverhuizersmuseum is een initiatief van de stichting Droom en Daad, de filantropische organisatie van de familie Van der Vorm, ooit de uitbaters van de Holland-Amerika Lijn. Het museum gaat de verhalen vertellen van de mensen die vanuit Rotterdam de oceaan overstaken. De museumcollectie groeit wekelijks, zegt Pijbes. Door corona zijn er geen gespecialiseerde beurzen. „Ik jaag nu vooral op internet, net zo leuk.”

Bij de entree van het Landverhuizersmuseum komen bezoekers straks terecht in een van oude koffers opgebouwd labyrint. De initiatiefnemer heeft daarvoor al ruim vijfhonderd koffers verzameld. Maar hij zoekt er nog een paar duizend. Pijbes: „Van die bruine, zonder wieltjes. En hutkoffers, daar zijn we ook blij mee.” Lezers kunnen zich met hun koffers bij het museum melden.