Weergaloos: de jonge Fellini

Honderd jaar geleden werd Federico Fellini (1920-1993) geboren. Dat moet worden gevierd. Maar welke Fellini verdient in de eerste plaats aandacht? De regisseur had een buitengewone en ook een buitengewoon lange carrière. Hij kreeg zijn eerste nominatie voor een Oscar in 1947; als scenarioschrijver van Roberto Rossellini’s Roma, città aperta. Zijn laatste Oscar ontving hij in 1993; een prijs voor zijn hele oeuvre. Zijn carrière omspant dus zo’n vijftig jaar. Waar te beginnen?

Twee films rijzen als een soort Mount Everest op in zijn oeuvre. Dat is in de eerste plaats zijn verbluffende panorama van de consumptiemaatschappij in La dolce vita (1960) – zo leeg en toch zo aanlokkelijk. Daarna komt het autobiografische 8,5 (1963); een film over een filmregisseur die dreigt te bezwijken aan zijn eigen succes. Dat zijn eigenlijk films in de buitencategorie; absolute hoogtepunten.

Daarna begint de discussie. De verschillen tussen de vroege Fellini en de late zijn aanzienlijk. De regisseur stond nooit stil. Zijn biograaf (en goede vriend) Tullio Kezich liet zien hoe de maestro in de jaren zestig in een crisis belandde: de crisis was persoonlijk, maar ook artistiek. Hij verbrak de relatie met vaste scenaristen en andere oude collega’s. De opvolger van 8,5 was Fellini’s eerste kleurenfilm Giulietta degli spiriti (1965). Die film kwam moeizaam tot stand, is niet bijster geslaagd en werd ook niet goed ontvangen.

Daarop volgde een jarenlange worsteling om Il viaggio di G. Mastorna te maken – een ambitieuze film over de dood, het hiernamaals en het bovennatuurlijke. Die film zou hij uiteindelijk niet maken. Pas met Satyricon (1969) hervond Fellini weer vaste grond. Die film was zijn portret van decadentie in het Rome van de Oudheid; vaak gezien als pendant van de moderne decadentie van La dolce vita.

Maar de nieuwe Fellini was niet meer de oude. De nieuwe Fellini was gedurfder en experimenteler, ook harder en minder toegankelijk; soms was hij zelfs ronduit esoterisch. Fellini had altijd een gewillig oor voor paragnosten en helderzienden.

Tot op zekere hoogte was Fellini ook zelf zijn eigen kunstwerk geworden: hij was de beroemdste regisseur ter wereld. Zijn persoonlijke obsessies – tweederangs artiesten, het circus, dromen, clowns, geesten, jeugdherinneringen en voluptueuze vrouwen – waren al vanaf het begin volop in zijn werk aanwezig, maar kregen in de tweede fase van zijn loopbaan pas echt ruim baan. Dat leverde unieke, maar niet altijd heel toegankelijke en zeker geen gemakkelijke films op.

Haast symbolisch is de breuk tussen de films die Fellini heeft gedraaid op locatie en de films die hij daarna maakte in de studio. Tot 1960 werkte hij veel buiten, maar vanaf 1960 maakte Fellini zijn films vrijwel uitsluitend in de studio. Op zeker moment had hij zelf een eigen appartement tot zijn beschikking in het studiocomplex Cinecittà.

De vroege Fellini is tegenwoordig vermoedelijk wat minder bekend. Dat heeft te maken met een bepaald idee van Fellini’s ontwikkeling: hij zou pas stap voor stap echt zichzelf zijn geworden. In het vroege werk zouden alleen aanzetten te zien zijn van wat hij later als filmmaker zou worden. Fellini moest zich eerst ontworstelen aan de dominantie van het neorealisme: de stroming in de Italiaanse cinema die – na de periode van het fascisme – de sociale werkelijkheid zo dicht mogelijk wilde benaderen en misstanden aanklagen; vooral armoede.

Maar daar valt wel iets op af te dingen. De rechtlijnig geëngageerde cinema was altijd maar één school van het neorealisme; die van scenarioschrijver Cesare Zavattini. De films van Roberto Rossellini – toch ook een vertegenwoordiger van het neorealisme – waren altijd complexer. Rossellini’s films hebben een duidelijke spirituele en zelfs religieuze dimensie.

Juist de twaalf jaar oudere Rossellini was voor Fellini een mentor en een leermeester. De episodische structuur van Fellini’s films is er ook al vanaf het begin – zonder de dwang van een mechanisch af te werken plot. Zo strak zat het keurslijf van het neorealisme helemaal niet.

Fellini had bovendien al tien jaar ervaring als scenarioschrijver en regie-assistent voor zijn regiedebuut. Hij was eigenlijk vanaf het begin al een min of meer volleerd professional.

Fellini’s vroege films zijn dan ook ronduit fantastisch. Oké, de eerste film Luci del varietà (1950) – nog als regieduo met Alberto Lattuada – is niet echt geweldig: een komisch liefdesverhaal dat zich afspeelt in de wereld van het variété met een treffende bijrol voor Fellini’s vrouw, Giulietta Masina. Maar dan gaat het loos. Lo sceicco bianco (1952) gaat over de provinciaalse Wanda, die wegloopt van haar man tijdens hun huwelijksreis naar Rome omdat ze de acteur wil ontmoeten die de hoofdrol speelt in de fotoboekjes waar ze dol op is. Dat levert al een complete felliniaanse botsing op tussen fantasie en werkelijkheid; onweerstaanbaar.

Daarop volgde het meesterwerk I vitelloni (1953); de ultieme film over een groep hangjongeren die niet weten wat ze met hun leven moeten beginnen. Elke latere coming-of-agefilm – en dat zijn er veel – is schatplichtig aan de film. La strada (1954) is soms erg sentimenteel, maar blijft toch een film die iedereen gezien moet hebben. Giulietta Masina speelt de trieste clown Gelsomina; Anthony Quinn is de bruut Zampanò, die haar exploiteert en pas tot inkeer komt als er geen weg terug meer blijkt te zijn.

Wellicht om het sentiment van La strada weg te spoelen, maakte Fellini meteen daarna Il bidone (1955) met de Amerikaanse acteur Broderick Crawford in een sublieme rol. Dit is de meest harde en bittere film die Fellini heeft gemaakt. Il bidone, over een groep oplichters die zich als priesters voordoen, is de vroege film die inmiddels het meest in de vergetelheid is geraakt en echt een herontdekking zou verdienen.

Lees ook: Honderd jaar een wereld met Fellini

Ten slotte is er nog Le notti di Cabiria (1957) met Masina als een prostituee die zowel boos en mondig is als kwetsbaar en naïef. De ontknoping is onvergetelijk, net als haar eerdere nachtelijke ontmoeting met een beroemde filmster en de tocht die Cabiria onderneemt met een lekenpriester, die brood brengt bij daklozen in grotten buiten Rome.

Wat een rijkdom, wat een weelde. In de films uit de jaren vijftig is de hand van de meester al volop aanwezig. De grote thema’s zijn er ook al: het feest en de ontnuchtering, roes en melancholie, de rijkdom van de verbeelding versus de vaak karige realiteit. De vroege Fellini doet echt niet onder voor de late. Gewoon beginnen bij het begin is soms niet zo’n verkeerd idee.

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven