Bunny chow

De verhalen en introductieteksten bij de recepten in Africola zijn vaak leuk en leerzaam. Zo schrijft Duncan Welgemoed dat dit gerecht bedacht is door buitenlandse arbeiders in de provincie KwaZoeloe-Natal. Brood werd uitgehold om de curry in mee te nemen. U kunt het natuurlijk gewoon met witte rijst serveren.

Verhit de olie en de ghee in een pan en fruit de specerijen, het laurierblad en de kerrieblaadjes tot de specerijen flink sissen. Voeg de ui toe en bak die in 5 à 7 minuten doorschijnend. Voeg het kerriepoeder toe en roer een minuutje. Voeg dan de tomaten toe en roer ze erdoor. Voeg de bonenpasta toe. Verhit het geheel op middelhoog vuur en roer regelmatig tot de saus lekker dik is. Voeg het vlees, de gember, knoflook en 300 ml water toe, breng het aan de kook, draai het vuur laag en laat de boel rustig 40 à 50 minuten pruttelen of tot het vlees mals is. Voeg zout naar smaak toe plus 200 ml water. Laat de boel nog ongeveer 15 minuten pruttelen tot het vlees zacht is en lekker ruikt. Roer er tot slot wat suiker naar smaak door en serveer er hummus en ingelegde radijs bij. Lekker met rijst of in een uitgehold witbrood.

VOOR 4 PERSONEN: 5 tl Chinese chiliolie 5 el ghee 1 tl Chinese vijfkruidenpoeder ½ tl komijnzaad ½ tl venkelzaad kaneelstokje van 2,5 cm 2 groene kardemompeulen 1 steranijs 1 laurierblad 10 kerrieblaadjes 1 ui, gesnipperd 2 el kerriepoeder 2 tomaten, fijngehakt 3 el douban jiang (pittige gefermenteerde bonenpasta) 1 kg lamsnek en -schouder, gemalen 1 el fijngehakte verse gember 1 el fijngehakte verse knoflook zeezout fijne tafelsuiker Duncan Welgemoed Africola Fontaine 256 blz. € 29,99

