Strijd tussen rebellen en leger Ethiopië in regio Tigray houdt aan

De rebellen die in de noordelijke regio Tigray in Ethiopië strijden voor een onafhankelijk bestuur, geven zich niet over. De leider van de troepen van Tigray People’s Liberation Front (TPLF) zegt volgens persbureau AFP dinsdag het ultimatum van de Ethiopische premier Abiy Ahmed te verwerpen. Ahmed dreigde eerder deze week met verregaand militair ingrijpen als de rebellen niet binnen 72 uur de strijd zouden staken.

„Wij hebben principes en zijn klaar om te sterven voor ons recht om onze regio te besturen”, aldus de TPLF-leider. Volgens een woordvoerder hebben de troepen uit Tigray deze dinsdag een militie van het Ehtiopische leger „vernietigd”. Bij een bombardement op de stad Adigrat zouden negen burgers zijn omgekomen. Het leger spreekt dit tegen en zegt juist op te rukken in de regio en een aantal plaatsen inmiddels onder controle te hebben.

Lees ook: Hoe de oorlog in Ethiopië de hele regio instabiel maakt

Onafhankelijkheid

Het Ethiopische leger is al zo’n drie weken in gevecht met troepen van het TPLF. De partij, die de noordelijke regio al langer bestuurt, pleit voor meer onafhankelijkheid van de leiders in de hoofdstad Addis Abeba. Ahmed had de troepen vorige week ook al een ultimatum gesteld. Hij zei toen een „defensief en cruciaal offensief” in te zullen zetten als de TLPF zich niet zou overgeven.

Volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn inmiddels zo’n 40.000 inwoners van Ethiopië op de vlucht gegaan vanwege de oorlog. Zij zijn naar buurland Soedan getrokken. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert dinsdag over het conflict in de Hoorn van Afrika.