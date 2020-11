Staatsgeheim is pageturner in podcastvorm

‘Ik heb getwijfeld of het de juiste keuze is om deze podcast te maken, omdat ik weet dat het enorme gevolgen gaat hebben. Maar in the end is dat ook precies de reden dat ik hem maak.” Aan het woord is de fictieve Max Monnikenberg (type student, bijdehand). Op een dronken avond is Max gescout voor de pilot van een nieuw media-experiment. Daarvoor moet hij drie weken doorbrengen in een hutje. Het enige dat tot zijn beschikking staat is een voicerecorder en een onbekende mededeelnemer, die hij op dag 1 ontmoet. Al snel blijkt: Max heeft geen idee heeft waar hij mee heeft ingestemd.

Acteur Harm Duco Schut (Internationaal Theater Amsterdam) en fotograaf/filmmaker Loek Hennipman (HKU) zochten een andere manier om publiek te bereiken toen theaters en bioscopen dit jaar de deuren moesten sluiten. Het resultaat is het vierdelige Staatsgeheim waarin Max terugblikt op wat hem is overkomen. Naast het makersduo hoor je ook Gijs Scholten van Aschat en Sigrid ten Napel.

Staatsgeheim raakt thema’s als misinformatie, complotdenken en macht. Dat maakt de serie actueel en dwingend: het had net zo goed waargebeurd kunnen zij. „Mensen met macht kunnen je van de ene op de andere dag al je rechten, al je vrijheid ontnemen”, zegt Max aan het begin van de eerste aflevering. „En ik kan het weten.” Het zijn dit soort zinnen die prikkelen en de luisteraar het verhaal intrekken. Wie zijn die mensen met macht?

De rollen worden overtuigend gebracht met soms gezucht, aarzeling of juist zinnen in rap tempo. De spanning wordt opgebouwd door in elke aflevering slechts een klein stukje informatie te geven. Het levert een pageturner in podcastvorm op.

Podcast Staatsgeheim Scenario door Harm Duco Schut en Loek Hennipman, geproduceerd door Topcast Media. Vanaf 10 november elke dinsdag een nieuwe aflevering o.a. via Spotify, Apple Podcasts, NRC Audio.