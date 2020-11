Spanje en Duitsland pakken ‘het grote prikken’ snel en voortvarend aan

Half december moet in Duitsland ‘het grote prikken’ kunnen beginnen. Als er dan coronavaccins toegelaten en beschikbaar zijn, maar de organisatie voor het massale inenten is nog niet op orde, dan valt dat niet uit te leggen aan de bevolking, zei minister van Gezondheid Jens Spahn dit weekeinde.

In verschillende Duitse deelstaten zijn al locaties aangewezen. Er is materiaal besteld (vaccins, naalden, beschermende schorten) en er zijn nationale aanbevelingen voor wie er als eersten in aanmerking komen (kwetsbare en oudere mensen, daarna zorgpersoneel ).

In de stad Ulm heeft het Rode Kruis afgelopen weekeinde zelfs al proefgedraaid – zonder vaccin, maar om te onderzoeken of men per uur 120 mensen kan inenten. De vaccinatiecampagne zal in Duitsland, met 82 miljoen inwoners, een enorme logistieke operatie worden die naar verwachting meer dan een half jaar zal duren. Voor er groepsimmuniteit kan ontstaan moet zo’n twee derde van de bevolking gevaccineerd zijn of immuniteit hebben opgebouwd door eerdere besmetting met het virus.

In Duitsland zorgt de nationale regering voor het vaccin, de zestien deelstaten zijn verantwoordelijk voor de vaccinatie. In de meeste deelstaten is de aanpak erop gericht eerst grote vaccinatiecentra in te richten. Zo heeft Berlijn onder meer een wielerstadion, een jaarbeursgebouw en twee voormalige vliegvelden als priklocatie aangewezen. Op de zes Berlijnse locaties moeten straks dagelijks bij elkaar 20.000 mensen ingeënt kunnen worden.

Voor het vaccineren van mensen die in verzorgingshuizen wonen of hun huis niet uit kunnen, komen er mobiele vaccinatieteams. Als de grote vaccinatiecentra eenmaal draaien, wil men ook kleinere oprichten – groter in aantal en verspreid over het land, zodat mensen niet te ver hoeven reizen voor hun prik.

Een groot probleem dreigt zich voor te doen bij het vinden van voldoende artsen en ander personeel. De GGD’s hebben hun handen vol aan het contactonderzoek, huisartsen kunnen niet zomaar hun praktijk in de steek laten en aan verpleegkundigen is al jaren een groot tekort.

In sommige deelstaten zijn gepensioneerde artsen opgeroepen te komen helpen. Naar verwachting zal het leger, dat ook al bijspringt bij het contactonderzoek van de GGD’s, eveneens worden ingeschakeld.

Een ander probleem is dat het vaccin van BioNtech en Pfizer bewaard moet worden bij een temperatuur van minus 70 graden. De vraag naar vriezers is voorlopig groter dan de leveranciers aankunnen.

De Duitse autoriteiten hebben herhaaldelijk verzekerd dat er van een vaccinatieplicht geen sprake zal zijn. Mensen die in aanmerking komen voor een vaccinatie, krijgen een uitnodiging. De bedoeling is dat ze in een vaccinatiecentrum in een gesprek van drie minuten geïnformeerd worden over het vaccin. Ze kunnen dan alsnog besluiten af te zien van de inenting. Loopt de hele operatie zoals gepland en is de eerste grote toestroom van mensen die gevaccineerd willen worden verwerkt, dan zal de vaccinatie geleidelijk overgenomen worden door de huisartsenpraktijken, die van oudsher ook zorgen voor de griepprik.