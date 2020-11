SP zet financiering jongerentak stop wegens omstreden voorzitter

De SP stopt met het financieel ondersteunen van zijn jongerenafdeling Rood. Reden is de verkiezing afgelopen zaterdag van de door de SP geroyeerde Olaf Kemerink als Rood-voorzitter. Dat Rood nu een leider heeft die geen SP-lid is, gaat in tegen de partijregels, zegt SP-voorzitter Jannie Visscher dinsdag in een verklaring. „Daar kunnen we geen verantwoordelijkheid voor nemen.” Ook op „administratief, personeel en facilitair gebied” zet de SP de samenwerking met Rood stop.

Wat het stopzetten van de financiering betekent voor Rood, en of de beweging zonder steun van de SP kan blijven bestaan, is nu de vraag. „De concrete gevolgen zullen wij zo spoedig mogelijk aan het Rood-bestuur laten weten”, aldus Visscher. Het bestuur van Rood is momenteel in overleg en heeft nog niet gereageerd.

Het besluit van de SP-top is een volgende escalatie in het conflict tussen de partij en haar jongerentak. De ruzie draait om het royement van Kemerink, vanwege vermeend lidmaatschap van het links-radicale Communistisch Platform. Die beweging zou er gewelddadige idealen op zou nahouden, denkbeelden die de SP „volstrekt onacceptabel” noemt. Kemerink en vijf andere geroyeerde jonge SP’ers zijn volgens het SP-bestuur „geradicaliseerde zolderkamercommunisten”.

Kemerink vindt daarentegen juist dat de SP-top een heksenjacht voert tegen leden die kritisch zijn op de partijkoers. Hij laat in het midden of hij lid is van het Communistisch Platform. Van oproepen tot geweld zou bovendien geen sprake zijn. Rood staat vooralsnog achter Kemerink en gaat niet in op verzoeken van de SP om hem weg te sturen.