Radiostation 40UP Radio stopt

Harry de Winter stopt met 40UP Radio. De producent zegt dat hij er niet in is geslaagd om de online muziekzender rendabel te krijgen. „Het kostte mij een ton per jaar. En ik ben geen Steve Jobs; ik ben maar een eenvoudige guldenmiljonair”.

Het radiostation kwam in 2016 voort uit de 40UP-dansfeesten die De Winter organiseert voor mensen boven de veertig die zich niet meer thuis voelen in de op jongeren gerichte clubs. 40UP Radio bond veel bekende namen aan zich, als presentatoren Mart Smeets, Johan Derksen, Robert ten Brink, schrijver Kluun, en musici Tim Knol, Janna Schra, Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo). De zender brengt een mengsel van klassieke pop, americana, blues, rock en Nederlandstalige popmuziek. Muziek die je, volgens De Winter, niet op de andere radiozenders hoort. „Een regel is: we draaien eens in de twee uur Bob Dylan punt.”

40UP trekt enkele tienduizenden luisteraars. Het station is online live te beluisteren, maar de meeste luisteraars kiezen ervoor om de programma’s te streamen. De Winter: „Het is natuurlijk een niche, een idealistisch project. Maar ik had gehoopt dat sponsors het zouden oppakken. Ook mensen boven de veertig zijn koopkrachtig.”

De Winter (Oss, 1949) begon met IDTV, het eerste commerciële bedrijf dat extern programma’s maakte, die hij vervolgens kant-en-klaar aan de omroepen verkocht. Zijn bedrijf verdiende een fortuin aan het tv-spel Lingo, maakte naam met Taxi, De wereld van Boudewijn Büch, tv-series als Pleidooi, Oud geld en speelfilms als De Tweeling. In het Hilversumse Mediapark is een straat naar de producent genoemd: het Harry de Winter Dwarspad. Sinds zijn pensioen is De Winter vooral beeldend kunstenaar. Hij maakt neopop-assemblages van onder meer Barbies, opgezette dieren en aangespoeld zeeafval.