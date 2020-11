Progressieve Janet Yellen maakt zich zorgen over ongelijkheid en klimaat

Hoeveel Nobelprijswinnaars werken er in hetzelfde vakgebied als hun echtgenoot, maar zijn minder beroemd dan hun echtgenoot? Die vraag wierp een collega van Janet Yellen half grappend op in een gesprek met persbureau Reuters, in 2013. Die Nobelprijswinnaar is Yellens man, econoom George Akerlof. Yellen, net als Akerlof een vooraanstaand econoom, is onder het grote publiek een stuk bekender.

In 2013 werd Yellen door president Barack Obama benoemd als eerste vrouwelijke voorzitter ooit van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Binnenkort, zo maakte aankomend president Joe Biden maandag bekend, wordt Yellen (74) de eerste vrouwelijke minister van Financiën van de Verenigde Staten. Als de Amerikaanse Senaat haar voordracht tenminste goedkeurt.

Als Fed-voorzitter (2014-2018) groeide de in Brooklyn geboren Yellen al gauw uit tot een vertrouwd gezicht, met haar kalme manier van doen en met haar charmante New Yorkse accent. Maar al na vier jaar moest ze weg, omdat president Donald Trump geen Democraat bij de centrale bank wilde zien. Yellen was in 1994 door president Bill Clinton benoemd als bestuurder bij de Fed en werd in 1997 twee jaar diens economisch adviseur.

Welkome boodschap voor Biden

Met Yellen haalt Biden een econoom binnen van progressieve snit. Haar mentor, zo schrijft The New York Times, was de econoom James Tobin, een ‘Keynesiaan’, ofwel een voorstander van overheidsingrijpen om de economie te stimuleren en om de werkloosheid aan te pakken. Met haar man schreef ze in de jaren tachtig Keynesiaans getinte academische artikelen. Bij de Fed zette ze die lijn voort, maar dan in monetaire zin. De centrale bank, zei ze in de jaren negentig, moet meer aandacht hebben voor bestrijding van de werkloosheid en de rente relatief laag houden. Dat betekent ook: wat meer inflatie tolereren. Als Fed-chef was ze huiverig voor een te snelle stijging van de rente in economisch gunstige tijden, hoewel de rente onder Yellen wel een beetje opliep. Ze bleef ze zich uitlaten over thema’s die traditioneel niet binnen het monetair domein passen, zoals sociale ongelijkheid. „De ernst en de voortdurende groei van de ongelijkheid in de VS baren mij ernstig zorgen”, zei ze in 2014 in een speech.

De laatste jaren, na haar vertrek bij de Fed, vielen vooral haar toespraken over klimaatverandering op. Ze ziet dit als een ernstige bedreiging, ook voor de economie en het financiële systeem. Yellen is voorstander van een CO 2 -heffing – een maatregel die Biden in zijn campagne niet heeft genoemd.

Officieel was Yellen niet betrokken bij de campagne van Biden, maar in augustus praatte ze Biden en aankomend vicepresident Kamala Harris wel bij over de Amerikaanse economie. Volgens zakenkrant Financial Times had ze een welkome boodschap voor Biden en Harris: omdat de rente zo lang laag blijft, is stimulering van de economie met overheidsinvesteringen goedkoop. Nu Yellen zelf het ministerie van Financiën gaat leiden, is het de vraag of ze de geldkraan open zal zetten, net als haar voorganger, Steven Mnuchin. Deze herfst deed het Congressional Budget Office, een onpartijdige rekenkamer, een nogal zorgwekkende prognose over de Amerikaanse overheidsfinanciën. Bij ongewijzigd beleid neemt de staatsschuld, die nu al hoger is dan tijdens de piek van de Tweede Wereldoorlog, toe tot tegen de 200 procent van het bbp in 2050.

Yellen zal danig op de proef worden gesteld. Ze heeft decennia aan ervaring, maar amper in de politieke slangenkuil van Washington, waar de Republikeinen straks mogelijk in de meerderheid zijn.