Prima acteurs houden geforceerd ‘Police’ overeind

In Franse kwaliteitsfilms was de ambtenaar vroeger kil en formalistisch. Tegenwoordig heeft hij meestal een rijk gevoelsleven en handhaaft hij orde en menselijkheid in een verloederde wereld. In die trend past Police, de nieuwste film van Anne Fontaine, waar een trio agenten ’s nachts de Tadzjiekse illegaal Tohirov (Payman Maadi) naar vliegveld Charles de Gaulle vervoert voor uitzetting. Virginie (Virginie Efira) slaat tegen het protocol in zijn dossier open en krijgt medelijden. Laten ze hem gaan?

In de eerste drie kwartier hebben we via flashbacks alles over de geestesgesteldheid van het drietal geleerd. Virginie ontvlucht haar gezin in overwerk en overspel met collega Aristide. Dat is Omar Sy die Omar Sy speelt, dus: een lawaaiige macho met een hart van peperkoek. De derde agent is dienstklopper Eric (Grégory Gadebois), een tere ziel die kampt met drank- en relatieproblemen. De agenten worden trefzeker getypeerd door prima acteurs, alles ziet er verzorgd uit, maar de scriptelementen – psychologische flashbacks, plicht of moraal in de dienstauto – lijmen matig. Daardoor ervaar je Police als geforceerd.

Wat niet helpt is de irritante hulpeloosheid van asielzoeker Tohirov, die niets begrijpt en steevast op het verkeerde moment panikeert. Je vreest soms dat hij ‘I know nothing, I’m from Barcelona’ gaat roepen.

Drama Police Regie: Anne Fontaine. Met: Virginie Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois, Payman Maadi. In: 41 bioscopen ●●●●●

