Baudet en Hiddema laten hun partij in verdwazing achter

Zij aan zij trokken Thierry Baudet en Theo Hiddema de afgelopen jaren op, in de Tweede Kamer, in de media en op de talloze partijavondjes van Forum voor Democratie door het hele land.

Dinsdag kwam aan dat hechte verbond een eind: de nummers 1 en 2 van de partij deden dinsdag allebei een stap terug. De wijze waarop ze dat deden kon niet méér van elkaar verschillen. Samen laten ze hun achterban in verdwazing achter. Een uitgebreide toelichting op hun beider exits bleef uit.

Theo Hiddema verbaasde zelfs hechte verwanten binnen de partijtop door per direct uit de Tweede Kamer te vertrekken. Een al even verraste, en licht geëmotioneerde, Kamervoorzitter Khadija Arib las zijn afscheidsbrief ’s middags voor in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hij had zichzelf „politiek arbeidsongeschikt” verklaard, schreef Hiddema daarin. „Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde.” Zelf was hij er niet bij. Baudet evenmin.

Afgelopen weekend had de trouwe sidekick van de leider tegen partijgenoten al gespeculeerd op een vertrek: de afscheidsbrief had hij toen al geschreven. En hij had zich in een groepsapp ongekend hard uitgesproken tegen de „bullshit” in de partij die hij zat was. Toch rekenden partijgenoten er tot het laatst op dat hij binnenboord te houden was, ook Baudet.

Vlak voordat Hiddema’s sobere afscheidsbrief werd opgelezen, had de oprichter van Forum in een haastige persconferentie op de stoep van het partijkantoor in Amsterdam juist laten weten dat hij níét zomaar vertrokken is. Hij wilde van betekenis blijven, „met Theo”.

Een dag eerder zei Baudet dat hij niet als lijsttrekker op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen door wilde. Daar bleef hij bij. Hij zou ook stoppen als partijvoorzitter, zei hij nu. Maar eerst zou hij zijn Kamerwerk voortzetten. Aan een direct vertrek dacht Baudet al helemaal niet. „Ik ben niet klaar met de politiek, ik ben niet klaar met Forum en nog helemaal niet klaar met Nederland”, zei hij aan de Herengracht. „Want we hebben nog heel veel werk te doen.”

Nazistische teksten

Het voor iedereen totaal onverwachte vertrek van Hiddema was een dramatische wending in de explosieve crisis die zich al dagen binnen FVD voltrekt. Een steeds grotere groep partijprominenten maakte zich boos over aanhoudende misstanden bij de jongerenafdeling, de JFVD. Daaruit doken opnieuw rechts-extremistische uitingen in appgroepen op en bleek dat zulk gedrag in veel gevallen onbestraft was gebleven – of zelfs een promotie niet in de weg had gestaan.

Het aanvankelijke doelwit van de kritiek was de voorzitter van die club, Freek Jansen. Jansen is in de Tweede Kamer ook de persoonlijk medewerker van Baudet, en hij staat als nummer 7 op een verkiesbare plek op de lijst voor de komende verkiezingen. Met Baudets instemming wilde Jansen het laten bij een onderzoek naar de gewraakte antisemitische, racistische, homofobe en ronduit nazistische teksten die door jonge FVD’ers lachend waren rondgestuurd.

Dat ging de critici, en ook een groot deel van het FVD-bestuur, niet ver genoeg. Het hele weekend lang probeerden hooggeplaatste leden, soms binnenskamers en dan weer via Twitter, duidelijk te maken dat meer actie nodig was. Ze stelden twee eisen: JFVD moet gesaneerd en Freek Jansen moet weg – óók van de kandidatenlijst.

Maandag gaf Jansen inderdaad zijn plek op de lijst terug aan het partijbestuur, zeggen ingewijden tegen NRC, maar toen intervenieerde Baudet. Hij sneed zijn critici de pas af door al op maandagmiddag met een videoboodschap op Twitter te verschijnen. Daarin ging hij niet in op hun eisen. Hij nam geen afstand van Jansen of van diens jongerentak maar hekelde de manier waarop die waren aangepakt juist als een „trial by media”.

Het was een dubbele zet. Enerzijds maakte hij de critici duidelijk dat hij niet zomaar bereid was te geven wat ze wilden: het vertrek van Jansen. Anderzijds bracht hij een ogenschijnlijk groot offer – het vertrek als lijsttrekker – met veel open eindjes. Want Baudet zou wel beschikbaar zijn als lijstduwer. Daarmee houdt hij via voorkeurstemmen zicht op politieke invloed, en kiezersmandaat.

Hiermee schopte Baudet de plannen van zijn interne rivalen in de war. Zij hadden hem middels een brandbrief en een crisisberaad in een Van der Valk-hotel bij Tiel willen dwingen een keuze te maken. Op deze schijnmanoeuvre hadden ze niet gerekend. Nog groter was die avond de verwarring bij bestuur en critici toen Jansen liet weten dat hij tóch niet af wilde zien van zijn plek op de lijst. Beiden waren niet aanwezig bij het crisisberaad.

Nanninga eist vertrek Baudet

Pas dinsdagmiddag werd het schrappen van Jansen bevestigd, én het opgeven van het voorzitterschap van Baudet, al blijft hij aan als bestuurslid. Senator Lennart van der Linden, Baudets tijdelijk opvolger als voorzitter, stond naast hem op de stoep van het hoofdkantoor en zei dat deze personele wijzigingen „in goede harmonie” waren verlopen.

Die voorstelling van zaken werd in de loop van dinsdagavond nóg ongeloofwaardiger toen Annabel Nanninga een nieuwe bombrief online zette. Daarin eist de populaire fractievoorzitter in Amsterdam onomwonden het volledige vertrek van Baudet, dus zowel uit het bestuur en van de kieslijst. Motivatie: het zijn niet de media die de partij kapot maken. „Dat doet binnen FVD maar één persoon, en dat is partijleider Baudet.” Daarna werd bekend dat ook Paul Cliteur, senator en mentor van Baudet, het voor gezien houdt.

