Ook Volksbank voert negatieve rente in boven 250.000 euro

De Volksbank gaat een negatieve rente invoeren voor spaartegoeden boven de 250.000 euro. Dat heeft het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en Regiobank dinsdag bekendgemaakt. Zowel particuliere als zakelijke klanten bij deze banken moeten 0,5 procent gaan betalen over het deel van hun saldo dat boven dat bedrag uitkomt.

De Volksbank zegt tot het besluit te zijn gekomen vanwege „de aanhoudende lage en negatieve rentes op de financiële markt”. Tegelijkertijd wordt er meer gespaard, aldus de bank. De rente tot 250.000 euro blijft ongewijzigd. Die is 0,1 procent voor particulieren en 0 procent voor zakelijke klanten. Jeugd- en jongerenrekeningen worden uitgezonderd van de negatieve rente.

Eerder dit jaar besloten ING en de Rabobank al tot de invoering van een negatief rentetarief over bedragen boven een kwart miljoen euro. Klanten van ABN Amro moeten vanaf januari betalen over spaartegoeden boven de 500.000 euro. Bij de Triodos Bank moet al worden betaald over een saldo boven een ton.

Klantenonderzoek

In tegenstelling tot andere banken bleef de invoering van een negatieve rente bij de Volksbank eerder dit jaar uit. De bank stelde vorig jaar op basis van eigen onderzoek vast dat klanten zo’n ingreep „principieel onaanvaardbaar” zouden vinden. „Negatieve rente druist in tegen de sterke Nederlandse spaarmentaliteit,” stelde de bank toen.

De bank zegt zolang mogelijk te hebben gewacht met het invoeren van de negatieve rente „vanwege de aversie die klanten daartegen hebben”, maar nu niet anders meer te kunnen. Het is dit jaar nog niet gepeild hoe klanten hierover denken.