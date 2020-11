Ook Pennsylvania bekrachtigt verkiezingszege Biden

De autoriteiten in Pennsylvania hebben dinsdag de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in de staat officieel bekrachtigd. Dat heeft de Democratische gouverneur Tom Wolf bekendgemaakt. Na Georgia en Michigan is Pennsylvania de derde belangrijke swing state waar de pogingen van president Trump om alsnog als winnaar te worden aangewezen zo goed als mislukt zijn. Later op dinsdag keurde ook het hooggerechtshof in Nevada, een andere betwiste staat, de overwinning van Biden goed.

Trump, die zonder concreet bewijs aan te leveren volhoudt dat de Democraten de verkiezingen met grootschalige fraude hebben gestolen, probeert de laatste weken met rechtszaken de bekrachtiging van de uitslagen in de staten te traineren. De hoop bij de Trump-campagne is dat Republikeinse volksvertegenwoordigers in de staten zelf kiesmannen selecteren en de verkiezingsuitslag negeren, als het maar lang genoeg duurt om de resultaten te bevestigen. De rechtszaken om dat voor elkaar te krijgen, heeft Trump tot nu toe nagenoeg allemaal verloren omdat zijn advocaten volgens de rechters geen bewijs konden aanleveren van omvangrijke stemfraude. De laatste dagen namen meerdere Republikeinse politici openlijk afstand van Trump.

Nu in zowel Pennsylvania, Nevada, Georgia als Michigan de uitslag officieel vaststaat, lijkt het vrijwel uitgesloten dat het plan van de Trump-campagne nog zal slagen. Maandagavond gaf Trump, na een vertraging van een paar weken, toestemming aan zijn regering om de machtsoverdracht naar zijn opvolger Biden in gang te zetten. Erkennen dat hij heeft verloren, doet Trump echter nog niet. Dinsdag tweette hij dat de GSA, het overheidsonderdeel dat de overdracht begeleidt, „niet bepaalt wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt”.

