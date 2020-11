Ook OM gaat in hoger beroep in zaak-Nicky Verstappen

Ook het Openbaar Ministerie heeft dinsdag hoger beroep aangetekend in de zaak-Nicky Verstappen. Vrijdag werd Jos B. door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen. Justitie is het niet eens dat B. werd vrijgesproken van doodslag en wil dat hij ook tbs opgelegd krijgt.

Het OM had vijftien jaar en tbs met dwangverpleging of achttien jaar zonder tbs geëist voor het doden, misbruiken en ontvoeren van Verstappen. De rechters kwamen echter tot een lagere straf omdat ze doodslag niet bewezen achtten. Wel is Verstappen volgens de rechtbank door toedoen van B. overleden. Om hem te kunnen misbruiken moest B. de jongen met kracht in bedwang houden en hield hij waarschijnlijk zijn hand voor de mond van de jongen. Het is aannemelijk dat Verstappen daardoor is gestikt - alleen staat volgens de rechters niet vast dat B. hem met opzet heeft gedood. Daarnaast zag de rechtbank geen aanleiding om tbs op te leggen omdat B. volledig toerekeningsvatbaar werd geacht. Ook omdat het recidiverisico laag werd ingeschat.

Justitie is het niet eens met het vonnis en ziet „voldoende mogelijkheden om de zaak aan het gerechtshof voor te leggen”. Direct na de uitspraak heeft ook de advocaat van B., Gerald Roethof, hoger beroep aangetekend. Hij zei dat het vonnis „op alle onderdelen niet klopt” en dat zijn cliënt geen enkele straf accepteert voor iets wat hij niet heeft gedaan.

Nicky Verstappen werd in augustus 1998 dood gevonden in de bosjes op de Brunssummerheide in Limburg. Diezelfde avond nog werd B. door de marechaussee staande gehouden omdat hij in het donker vlakbij de vindplek fietste. Het duurde echter tot 2018 voor hij in Spanje werd aangehouden na een match in een dna-verwantschapsonderzoek. Zijn dna kwam overeen met het grootste deel van de sporen in het kruis en op de tailleband van de onderbroek van Verstappen.

