Na tien jaar saneren moet de sector Vestia opnieuw redden

Vestia verkeert in financiële problemen en heeft steun nodig van andere woningcorporaties om overeind te blijven, bevestigt woordvoerder Monique de Geus dinsdag na berichtgeving in het FD. De sector redde Vestia, een van de grootste woningcorporaties van Nederland, eerder van een faillissement. „Maar na tien jaar saneren zijn we nog steeds niet gezond en hebben we de sector weer nodig”, zegt De Geus. Vestia kampt met een miljardenschuld en hoge rentelasten.

Vestia heeft drie voorstellen aan de andere woningcorporaties gedaan om de huidige schuldenlast te verlichten: een nieuwe saneringsbijdrage vanuit de sector of de huidige miljardenlening opknippen en verdelen onder andere woningcorporaties. Een andere mogelijkheid is om Vestia op te splitsen en op te delen in drie gebieden: Den Haag, Rotterdam en Delft-Zoetermeer. „We hebben deze opties vorige week kenbaar gemaakt aan de sector”, aldus De Geus. „We gaan deze voorstellen nu uitwerken en komen in februari met concrete plannen.”

Tien jaar geleden moest de sector Vestia ook al op de been houden bij de zogeheten derivatenaffaire. De woningcorporatie kocht jarenlang derivaten in om zich in te dekken tegen rentestijgingen. Maar toen de rente daalde, kwam Vestia in de problemen. Later bleek dat de kasbewaker die verantwoordelijk was voor de derivatenaankopen steekpenningen had aangenomen van een tussenpersoon. De andere woningcorporaties redden Vestia in 2012 met een noodpakket van 675 miljoen euro. Vestia kwam onder bijzonder beheer te staan en startte een grootschalige sanering. Nu blijkt dat de problemen daarmee niet verholpen zijn. Vestia zit nog steeds in de schulden en betaalt daarvoor een relatief hoge rente.

Martin van Rijn, voorzitter van woningcorporatievereniging Aedes, hoopt volgens het FD dat de andere corporaties financiële steun verlenen om Vestia te redden. Daarnaast zet Van Rijn in op een bijdrage van de Rijksoverheid. Aedes meent dat in februari duidelijk moet zijn hoe Vestia gered moet worden. Dan verwacht Vestia zelf ook met concrete voorstellen te komen.