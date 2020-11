Mieren met een maliënkolder boven op hun pantser

Mieren kunnen wel tegen een stootje. Ze hebben een stevig pantser aan de buitenkant, het exoskelet. Maar waar die beschermende buitenlaag doorgaans alleen bestaat uit chitine – een hoornachtige stof – blijkt de bladsnijdermier Acromyrmex echinatior daaromheen nóg een natuurlijke maliënkolder te hebben: een mineraalhoudende laag van magnesium en calciet. De mier is het eerste insect dat biomineralisatie gebruikt om zich te beschermen, schrijven Amerikaanse en Chinese onderzoekers in Nature Communications.

Dat is het proces waarbij organismen mineralen produceren. Zo kunnen zich tanden, botten, stekels of schelpen vormen. Bij zoogdieren gebeurt dit ín het lichaam (skelet en gebit) maar bij veel weekdieren zit het resultaat aan de buitenkant: een schelp of slakkenhuis.

Ook geleedpotigen als kreeften, krabben en pissebedden hebben een mineraalhoudend exoskelet. Insecten vormen de uitzondering. Of althans, dat was tot nu toe de gedachte. Want toen de biologen het witte, korrelige laagje op het lijf van Acromyrmex echinatior bestudeerden, ontdekten ze dat de mieren bedekt waren met magnesiumrijke calcietkristallen. Die laag wordt sterker naarmate de mieren ouder worden.

Gif van paddestoelen

Acromyrmex echinatior leeft in Midden-Amerika en is een ‘schimmeloogster’: ze leven nauw samen met bepaalde paddestoelen (plaatjeszwammen). Met hun kaken snijden ze stukjes blad af, dat ze zelf niet kunnen verteren, en brengen die naar de zwammen. Die leven op de bladeren en maken een afbraakproduct dat de mieren wél kunnen eten.

Omdat de paddestoelen gif produceren, leven de mieren ook samen met bacteriën van het geslacht Actinobacteria: die dienen als een soort antibiotica. De magnesiumcalcietkristallen vormen een extra bescherming tegen dit gif, schrijven de onderzoekers. Dat ontdekten ze door de mieren in contact te brengen met een schimmel die door het chitine-exoskelet van mieren heendringt en ze zo infecteert. Bij een deel van de Acromyrmex echinatior-werksters was voor het experiment de magnesiumcalcietlaag verwijderd: zij bleken vatbaarder voor infectie dan gepantserde mieren.

De beschermlaag biedt nóg een voordeel, ontdekten de onderzoekers. Ze komen soms in contact met soldaten van een groter en sterker mierengeslacht, met krachtige kaken. Om te kijken of het pantser daarbij een voordeel is, organiseerden de biologen ‘gevechten’ tussen beide soorten. En jawel: Acromyrmex-werksters mét mineralenbedekking doodden de vijanden met gemak. Maar zonder behaalden ze zelden de overwinning.