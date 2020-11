Met deze zes boeken over seks doe je anderen (en jezelf) een plezier

In het begin kan het onhandig zijn

Openhartig, informatief en vooral vrolijk voorlichtingsboek. Zoals de 28-jarige auteur stelt in het inleidende hoofdstuk: ‘We leven niet meer in de jaren vijftig, waarin we geen anticonceptie hadden, we leven niet meer in de jaren tachtig, waarin aids de allesverwoestende ziekte was. We weten goed hoe we veilig seks kunnen hebben. Nu moeten we ons richten op het laatste belangrijke punt: seks met wederzijds respect, seks waar je van kunt genieten!’ We leven ook niet meer in een tijd waarin er maar twee geslachten en drie geaardheden bestaan (hetero, homo en bi) en er in boeken en tijdschriften vrijwel alleen slanke, witte mensen worden afgebeeld: Ik & seks is zeer inclusief.

In compacte, toegankelijke teksten worden alle aspecten van seks besproken: naast lekkere seks het eigen lichaam, verliefdheid, geaardheid, normen en waarden, voorbehoedsmiddelen, soa’s, porno, technieken, sexting. De door het boek verspreide quotes van jongeren benadrukken dat seks, zeker in het begin, soms een onhandige aangelegenheid is, en dat dat niet erg is.

Belle Barbé en Merel Corduwener (illustraties): Ik & seks, het sekspositieve voorlichtingsboek voor jongeren. HarperCollins, 200 blz. € 18,99

Voor: jongeren van 15 tot 25 jaar.

●●●●●