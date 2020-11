KPN versnelt aanleg glasvezel naar 10.000 woningen per week

KPN versnelt het tempo van glasvezelaanleg. Dat heeft het Nederlandse telecombedrijf dinsdag laten weten tijdens zijn jaarlijkse strategiedag. Volgens topman Joost Farwerck sluit KPN vanaf komend jaar zo’n 500.000 woningen per jaar aan op een internetverbinding via glasvezel. Dat waren er dit jaar 300.000.

Glasvezel – in vaktermen fiber to the home (FTTH) – biedt even snel uploaden als downloaden, met snelheden van 1 gigabit per seconde. In tegenstelling tot de coaxkabel van bijvoorbeeld Ziggo wordt het laatste stukje van de aansluiting niet gedeeld met andere huishoudens. Ziggo biedt overigens met nieuwe modems snelheden van 1 gigabit en heeft zo veel terrein gewonnen op KPN’s tragere VDSL, via het kopernetwerk.

De opmars van Ziggo is voor KPN aanleiding extra haast te maken met glasvezel, die het meer dan honderd jaar oude kopernetwerk gaat vervangen. Inmiddels worden 4.000 tot 5.000 woningen per week ‘verglaasd’. Vanaf volgend jaar zijn dat 10.000 tot 12.000 woningen per week, liet Farwerck weten.

Grote steden

KPN legt nu, anders dan vroeger, glasvezelkabel aan zonder dat zich eerst abonnees hebben gemeld. De aanleg van glasvezel in steden met veel hoogbouw gaat relatief snel en is goedkoper dan aanleg in buitengebieden. De kosten voor het bedrijf bedragen 750 tot 900 euro per aansluiting.

KPN (omzet in 2019: 5,5 miljard euro) investeert 450 tot 500 miljoen euro extra in de versnelde glasvezelaanleg, die met name in de grote steden moet plaatsvinden. Daar wint concurrent Ziggo terrein op KPN.

Het geld komt deels vrij door de kosten van het bedrijf op jaarbasis met een kwart miljard euro te reduceren. Hoeveel banen daarmee verloren gaan, kan Farwerck niet zeggen. „Versimpeling [schrappen van merken] en digitalisering leiden tot minder banen”, aldus de topman. „Dat is een gevolg, geen strategisch doel.” KPN heeft nu 10.000 mensen in vaste dienst en 2.500 die ingehuurd worden.

Dubbel glasnetwerk

In 2023 moet de helft van Nederland verglaasd zijn door KPN, in 2025 mikt het op 65 procent. KPN is de grootste glasvezelaanbieder van Nederland, maar niet de enige. Op plekken waar andere aanbieders al glasvezel hebben liggen, wil KPN een dubbel netwerk voorkomen. „Meestal gaat dat in goed overleg”, zegt Farwerck. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger, zoals in Den Haag. Daar wordt in het Regentessekwartier een tweede glasvezelnet aangelegd omdat KPN niet tot overeenstemming kwam met Primevest Capital, de investeerder die voor T-Mobile glasvezel aanlegt in Nederland. T-Mobile tekende protest aan, maar verloor de rechtszaak.

Wifi is de bottleneck

De behoefte aan adequate breedbandverbindingen is door de corona-crisis gegroeid. Bottleneck is daarbij niet altijd de snelheid tot aan de meterkast; vaak schiet de wifi-verbinding binnenshuis tekort. Daarom leggen providers als Ziggo (‘Smart wifi’) en KPN (‘Superwifi’) sterk de nadruk op betere dekking in de woning.

Corona heeft de vraag naar verbeterde plekken om draadloos te werken sterk verhoogd „Onze wifi-spullen waren drie keer uitverkocht”, aldus Farwerck.

Uit kostenoverwegingen remde KPN de aanleg van glasvezel in 2018 af tot 60.000 woning per jaar (alleen nieuwbouw). Omdat het concurrerende kabelinternet op veel plekken sneller bleek dan KPN’s internet via koper (vdsl), heeft het bedrijf zich bedacht. De upgrade van koper naar vdsl was overigens geen weggegooid geld, zegt Farwerck, maar nodig om de periode naar aanleg van het glasvezelnetwerk te overbruggen. „We kunnen Nederland niet in één keer verglazen.”

Zweedse interesse

De KPN-baas wilde dinsdag niet ingaan op mogelijk interesse van de Zweedse investeerder EQT. Volgens financieel persbureau Bloomberg zouden al overnamegesprekken gevoerd worden.

Farwerck: „Ik ga niet in op geruchten. We zijn beursgenoteerd, dus als we iets te melden hebben, doen we dat zelf. KPN is een gezond bedrijf met weinig schuld en een gezonde balans, en we investeren volop in de toekomst.”

EQT is al eigenaar van Delta, de internetaanbieder in Zeeland en het Westland, die naast het kabelnetwerk ook glasvezel aanlegt. Ook heeft het belangen in Duitse en Spaanse glasvezelnetwerken.

KPN’s ‘winstgevende omzet’ zal in 2021 stijgen, verwacht Farwerck. Hij doelt op de consumententak, die goed is voor driekwart van de omzet en 90 procent van de winst. De daling van de zakelijke markt zal ‘stabiliseren’. Na 2022 durft KPN weer op omzetgroei te hopen.