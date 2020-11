‘Ik sta wel open voor een gesprek’

Dat Nederland geen contact met hem wil, alleen ‘functioneel’, daar ligt vicepresident Ronnie Brunswijk (59) niet wakker van. Maar, stelt hij in een interview vanuit zijn kantoor in Paramaribo, hij is door zijn functie nu eenmaal niet te ontlopen.

Nu minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) op bezoek is in Suriname vanwege de 45-jarige onafhankelijkheidsviering, rijst de vraag hoe hij omgaat met Brunswijk. Brunswijk speelt een prominente en machtige rol speelt in Suriname. De ex-leider van het Junglecommando, die tussen 1986 en 1992 de Binnenlandse Oorlog uitvocht tegen toenmalig legerleider Dési Bouterse, werd in 1999 bij de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot acht jaar cel voor cocaïnehandel. Na Kamervragen beloofde Blok vorige maand dat de Nederlandse regering geen contact legt met Brunswijk.

Wat vindt u van die opstelling van Nederland?

„Kijk, ik ben gekozen door de Surinaamse bevolking. Nederland hoeft niet met mij te praten als ze dat niet willen. Ik sta er wel voor open. Het antwoord van Blok aan het parlement in Nederland was puur diplomatiek. In feite zijn alle gesprekken tussen onze landen functioneel. Anders dan dat is het niet. Als de Nederlandse regering hier komt, zoals met de onafhankelijkheidsviering, en er moet vergaderd en overlegd worden, hebben ze toch met mij te maken. Of als er overleg is in Nederland waar ik bij moet zijn, dan zal ik toch naar Nederland gaan.”

U bent niet bang gearresteerd te worden als u naar Nederland komt?

„Ik ben niet bang. Sterker, toen mijn proces diende in de jaren 90 wilde ik naar Nederland om mijn onschuld te bewijzen. Ik wilde het proces meemaken en bijwonen. Ik heb toen verschillende brieven geschreven waarin ik dat ook aangaf. Alleen kreeg ik geen visum om naar Nederland af te reizen. Ik zou graag weer eens gaan, ik heb er nog een huis.”

Brunswijk hoopt dat de hernieuwde relatie tussen Nederland en Suriname en Bloks bezoek aanleiding is voor Nederland om Suriname financieel tegemoet te komen. Het land staat op de rand van faillissement; schulden onder Bouterse liepen explosief op.

Vooralsnog is Nederland bereid de resterende 17 miljoen euro uit de Verdragsmiddelen, geld dat tijdens de Onafhankelijkheid aan Suriname werd toegekend (in totaal 1,6 miljard), uit te keren, over meer steun is niet gesproken. Bent u teleurgesteld?

„Er zou nu juist wel meer steun kunnen komen vanuit Nederland, dan heb ik het zeker niet over ontwikkelingshulp. We zitten in een grote economische crisis. Wat is mooier als de Nederland als voormalige moeder zegt: we laten ons kind niet in de steek, we helpen het een handje want een kind kun je niet dood laten gaan.”

Is er ook nog iets recht te zetten?

„Wat mij betreft wel. Nederland heeft iets goed te maken, het nam veel rijkdommen van ons mee tijdens de koloniale tijd. Ik ben er trots op dat wij geen kolonie meer zijn. Zeker als ik kijk naar de slavernij ben ik blij dat we verlost zijn. Ik hoop dat Nederland ons tegemoet komt en met zijn hand over het hart wil strijken. Prima dat je met mij niets te maken wilt hebben, maar je kunt toch niet zeggen: omdat Brunswijk daar zit, help ik Suriname niet? Ik ben niet de enige Surinamer.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 november 2020