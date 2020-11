Huidige 50Plus-fractie keert niet terug in de Tweede Kamer

Geen van de huidige fractieleden keert na de Tweede Kamerverkiezingen in maart namens 50Plus terug in de Tweede Kamer, zo maakt de seniorenpartij bekend. Dinsdag verklaarde Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo zich niet verkiesbaar te stellen. Van Otterloo stond - net als Léonie Sazias - wel op de conceptkieslijst, maar beiden zien af van hun kandidatuur voor een herverkiezing.

De 50Plus-fractie in de Tweede Kamer bestaat uit drie leden. Eerder maakte de huidige fractievoorzitter Corrie van Brenk bekend na de verkiezingen niet meer terug te keren als Kamerlid. Van Brenk kondigde haar vertrek aan nadat ze de lijsttrekkersverkiezing had verloren van ANBO-voorzitter Liane den Haan. Kamerlid Sazias sprak haar steun uit voor Den Haan, maar zal onder haar leiding niet terugkeren in de Kamer. Als 50Plus in maart genoeg stemmen krijgt, komt het dus met een geheel nieuwe fractie in de Kamer.

Andere koers

Onder leiding van Den Haan zal 50Plus een andere koers varen, zo bleek uit het verkiezingsprogramma. De weerstand van de seniorenpartij tegen het pensioenakkoord is daarin niet meer terug te lezen. Onder Den Haan wil 50Plus zelfs meepraten over de uitwerking van het pensioenakkoord. De fractie pleitte in de Tweede Kamer juist om vast te houden aan het huidige pensioenstelsel.

Ook laat 50Plus het plan voor de invoering van een nationaal ziekenfonds varen; in 2017 was dat nog een belangrijk speerpunt binnen de campagne. Wel huldigt de partij nog steeds het standpunt om de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar (terug) te verlagen naar 65 jaar.

Na het vertrek van Van Otterloo is duidelijk dat er niemand terugkeert van de in 2017 verkozen fractie. Begin mei was het toenmalig partijleider Henk Krol de eerste die vertrok bij 50Plus, na onenigheid binnen de partij. „Het draait allemaal om ego’s en er zitten te veel baantjesjagers binnen de club”, schreef Krol in zijn afscheidsbrief. „Daar wil ik niet langer bij horen en als ik jullie was, zou ik dat ook niet langer willen.”