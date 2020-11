Heksen die te veel op ‘The Joker’ lijken

Misschien komt het door de iets te jolige voice-over of misschien doordat de heksen in de nieuwe verfilming van Roald Dahls kinderboek De Heksen (1983) te opvallend naar ‘The Joker’ zijn gemodelleerd. Maar er is iets waardoor vermoedelijk ook de meeste kinderen, de beoogde doelgroep, meteen zullen voelen: deze film is af en toe eng en grappig, maar ook pure fictie.

Zonder de duisterder ondertoon van het boek, die jonge lezers soms het gevoel geeft dat heksen ook in werkelijkheid bestaan, is het verhaal echter best onderhoudend.

Wees Bruno en zijn grootmoeder belanden in een hotel waar een heksenconferentie plaatsvindt onder leiding van de kinderhatende ‘Opperheks’, gespeeld door een heerlijk Cruella de Vil-achtige Anne Hathaway. Ze is van plan talloze kinderen in muizen te veranderen en begint met Bruno en een ander jongetje in het hotel. Het verhaal speelt zich nu af in het Alabama van de jaren 60. De film krijgt daardoor af en toe een actueel karakter, zo worden onder meer klassenverschillen en discriminatie aangestipt. Soms zijn de aanpassingen wat zoetsappig, zo is Bruno’s oma niet langer een oude sigarenrookster, maar een gezellige dame die Bruno troost met cornbread en Gods ondoorgrondelijke wegen.

Jeugdfilm Roald Dahl’s The Witches Regie: Robert Zemeckis. Met: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock. In: 121 bioscopen ●●●●●

