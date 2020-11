Groningers hoeven onterechte schadevergoeding niet terug te betalen

De 88 Groningers die onterecht een vergoeding hebben ontvangen voor de waardedaling van hun huis door aardbevingsschade hoeven niks terug te betalen. Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) dinsdag in het vragenuur in de Tweede Kamer. Het gaat om een bedrag van in totaal 2 miljoen euro. Hij lichtte zijn besluit toe door te stellen dat het om een „geïsoleerde groep” gaat en de fout „hopelijk eenmalig” is. Bovendien zei Wiebes geen verwachtingen te willen creëren om die vervolgens niet waar te kunnen maken.

De betreffende huiseigenaren hadden een vergoeding aangevraagd voor bevingsschade als gevolg van de gaswinning in het gebied. Tientallen van hen zaten echter tevens in het traject voor een nieuwbouwhuis en hebben daardoor niet ook nog eens recht op een vergoeding, stelt het verantwoordelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De adressenlijst die het IMG doorkreeg van de Nationaal Coördinator Groningen was onvolledig, waardoor 88 Groningers nu dubbel gecompenseerd zijn.

Volgens Wiebes is de procedure inmiddels aangepast en is nu „robuuster”. Door een aangeboden regeling van het ministerie hoeft het IMG het bedrag niet terug te vorderen. In totaal heeft het instituut nu bijna vijftigduizend aanvragen ontvangen voor een waardedalingsvergoeding, waarvan er bijna vijftienduizend zijn afgehandeld. Vooralsnog is ruim 98 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

De afgelopen jaren zijn duizenden woningen in Groningen verzakt of beschadigd door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Twee jaar geleden besloot het kabinet na jarenlange discussie dat er per 2022 geen gas meer mag worden gewonnen in het gebied. Dat is acht jaar eerder dan aanvankelijk gepland.

Lees ook De Groningers zijn gefrustreerd over de bestuurlijke spaghetti