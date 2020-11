Gouden Kwenen? Ja, maar wel graag heel veel

Worden de Gouden Kalveren genderneutraal? Onlangs kregen leden van de Dutch Academy per enquête de vraag voorgelegd of de Nederlandse filmprijzen voor beste acteur en actrice niet beter kunnen worden vervangen door beste acteur, m/v.

Gouden Kwenen dus. Ik ben voor. Als witte man van zekere leeftijd slik je eerst even iets weg, om een seconde later koeltjes te concluderen dat er naast ‘traditie’ geen serieus argument bestaat om bij acteren onderscheid te maken naar geslacht. Dus hup, bij het grof vuil ermee. De Gouden Kalveren lopen dan niet ver voor de fanfare uit. De Zilveren Beren voor acteurs en actrices op de Berlinale zijn volgend jaar genderneutraal, de MTV Movie and TV Awards al sinds 2017.

Verwacht wel gedoe; om die reden negeren de Oscars, Golden Globes en Emmy’s in de VS voorlopig de campagne van de non-binaire acteur Asia Kate Dillon voor genderneutrale acteerprijzen. In 2019 bepleitte een vrouwelijke regisseur, Alma Har’el (Honey Boy), juist de instelling van een aparte prijs voor vrouwelijke regie. Want vrouwelijke regisseurs worden nu stelselmatig gepasseerd, argumenteert Har’el.

Wordt bij Gouden Kwenen de actrice ook het kind van de rekening? De TCA’s, de prijzen van de Amerikaanse tv-kritiek, zijn sinds 1997 genderneutraal: daar win je de ‘beste individuele prestatie’ in drama of komedie. Maar in 2017, het jaar van #metoo, bleek dat tot dan toe tweederde van de nominaties naar mannen ging, net als 28 van de 40 acteerprijzen. Omdat mannen meer hoofdrollen kregen? Omdat de stemmers – tv-critici – inherent seksistisch waren? Wie weet, maar 2017 bracht een keerpunt: sindsdien gingen zeven van de acht acteer-TCA’s juist naar vrouwen, afgelopen september naar Regina King (Watchmen) en Catherine O’Hara (Schitt’s Creek). Een terechte inhaalslag misschien, maar hoe lang voordat de heren acteurs dan een eigen acteerprijs eisen?

Gouden Kwenen voor acteren in drama of komedie, of kunstfilm en jeugdfilm. Of – doe eens gek – beste debutant en beste senior

Hoe genderneutraal een prijs ook is, feministen (en masculinisten) blijven turven. En voelt een geslacht zich ondergewaardeerd dan dreigen compensatieprijzen: dit jaar maar weer eens een vrouw/man/non-binair belonen? Bovendien: genderneutraal halveert het aantal acteerprijzen, en zo verdubbel je dus ook de kans dat zwarte, latino- of LGBTQ+-acteurs zich gepasseerd voelen. Simpele wiskunde.

Gedoe dus. Is er een oplossing? Jazeker. Kijk naar de Grammy’s: die Amerikaanse muziekprijzen zijn sinds 2012 probleemloos genderneutraal omdat er liefst 84 Grammy’s worden vergeven. In zo’n prijzenregen wordt iedereen nat. De oplossing is dus extra nominaties en/of extra Gouden Kwenen. Voor acteren in drama of komedie bijvoorbeeld, of kunstfilm en jeugdfilm. Of – doe eens gek – beste debutant en beste senior. Als bonus maken publieksfilms zo ook meer kans: die klagen dat ze nooit eens een Gouden Kalf winnen.

Wellicht zal het kostentechnisch nodig zijn die Gouden Kwenen van recycleplastic te vervaardigen en wordt het prijzengala nog veel langdradiger. Maar daar kijkt toch niemand naar en die blije acteurssnoetjes zijn ook wat waard.

Coen van Zwol is filmrecensent.