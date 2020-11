Europarlement akkoord met benoeming Elderson bij ECB

Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met de benoeming van de Nederlander Frank Elderson in de directie van de Europese Centrale Bank. Met een meerderheid van 319 stemmen voor, 202 tegen en 171 onthoudingen stemden Europarlementariërs voor de aanstelling van Elderson, nu nog directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB). Elderson wordt daarmee het eerste Nederlandse directielid sinds het vertrek van Wim Duisenberg bij de ECB in 2002.

Het Europarlement heeft bij de benoeming van ECB-directieleden alleen een adviserende rol, maar de instemming is voor Elderson niettemin een opvallende opsteker. Bij de aankondiging van zijn kandidatuur werd nog protest verwacht. Europarlementariërs maken zich al geruime tijd sterk voor méér vrouwen in de top van de ECB. De voordracht van de Luxemburger Yves Mersch, die Elderson in de ECB-directie moet gaan vervangen, werd om die reden in 2012 door Europarlementariërs afgewezen. De Europese lidstaten negeerden dat advies destijds.

Op dit moment zitten in de zeskoppige directie van de ECB twee vrouwen. In het voltallige ECB-bestuur, waarvan de directie deel uitmaakt, is de verhouding 22 mannen tegenover 2 vrouwen.

Lees ook: Groen profiel Frank Elderson is voor functie bij ECB kans en risico

Groen profiel

Voorafgaand aan de stemming beantwoordde Elderson in een hoorzitting eerder deze maand vragen van Europarlementariërs. Die sessie concentreerde zich vooral op het groene profiel van de bankdirecteur. Elderson bepleit al langer een actieve rol voor de financiële sector bij het bestrijden van klimaatverandering. Tegenover Europarlementariërs benadrukte de Nederlander dat de ECB ook een rol moet spelen in de overgang naar een duurzame economie, door „nauwlettend de impact te beoordelen” van haar monetaire beleid op de Europese klimaatdoelen en de risico's van klimaatverandering mee moet wegen in haar beoordelingen.

Lees ook: Ook centrale banken gaan vergroenen

Elderson wees daarnaast op zijn inspanningen bij DNB voor een betere genderbalans en beloofde zich ferm in te zetten voor meer diversiteit in de top van de Europese bankenwereld. „Ik heb zelf twee dochters”, zei Elderson, „en ik wil niet dat zij opgroeien in een wereld waarin twee derde van de besturen van banken volledig uit mannen bestaat.”

Raad van toezicht

Nu het EP groen licht heeft gegeven, kan Elderson volgende maand officieel benoemd worden door Europese regeringsleiders. De Nederlander neemt dan per 15 december plaats in de ECB-directie, in principe voor acht jaar.

In januari volgt nog wel een tweede stemming in het Europarlement, dan over de vraag of Elderson Mersch ook opvolgt als vicevoorzitter van de raad van toezicht van de ECB. Daarover hebben Europarlementariërs wel een beslissende stem.