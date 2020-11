Dow Jones-index voor het eerst boven grens 30.000 punten

De Amerikaanse aandelenindex Dow Jones is dinsdag voor het eerst boven de 30.000 punten uitgekomen. Ondanks de coronacrisis heerste er op de beurs optimisme over potentiële coronavaccins en de machtsoverdracht in de Verenigde Staten.

Om 17.29 uur (Nederlandse tijd) kwam de Dow op 30.001 punten uit. Voor het uitbreken van de pandemie was de Dow Jones-index, waarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen zijn opgenomen, al op weg naar de 30.000 punten, maar door de crisis zakte de graadmeter weer tot onder de 20.000 punten.

Persbureaus schrijven het vertrouwen in de markt onder meer toe aan de beoogde nieuwe Amerikaanse minister van Financiën. Toekomstig president Joe Biden maakte eerder op dinsdag bekend Janet Yellen, oud-voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, aan te stellen voor de ministerspost.

Geen bezwaar

Verder werd dinsdag duidelijk dat president Donald Trump geen bezwaar aantekent tegen de machtsoverdracht aan Biden, en tevens heerste er optimisme over een drietal mogelijke coronavaccins. Ontwikkelaars Oxford en AstraZeneca stelden maandag op basis van een eerste analyse dat hun vaccin voor 90 procent tegen het virus beschermt. Trump reageerde vanuit het Witte Huis op het record, en omschreef de 30.000 punten als „heilig nummer”. Volgens hem had „niemand gedacht” dat de beursmeter die grens ooit zou doorbreken.

Ook op de oliemarkt ging het dinsdag goed. Een vat Amerikaanse olie was kortstondig meer dan 45 dollar (bijna 38 euro) waard - een prijs die sinds begin maart niet meer was gezien. Het optimisme was ook op de Europese aandelenmarkten terug te zien. Onder meer de AEX-index eindigde in de plus.